Fahrstunde endet mit Loch in Supermarktwand

Loch in der Wand: Bei dem Versuch, Auto zu fahren, ist eine 20-Jährige am späten Dienstagabend auf einem Parkplatz in Schaafheim (Darmstadt-Dieburg) in einen Supermarkt gekracht. Nach Angaben der Polizei war die Wucht des Aufpralls so groß, dass die Wand zu der Kundentoilette im Frontbereich komplett durchbrochen wurde. Die Frau wollte den Parkplatz offenbar für eine illegale Fahrstunde nutzen, einen Führerschein hatte sie nicht. Ihre 23 Jahre alte Begleiterin hatte ihr das Steuer überlassen. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt, der Schaden geht in die Zehntausende.