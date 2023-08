Ayleen-Prozess: Gutachten widerlegt Aussage des Angeklagten

Im Prozess um den Tod der 14 Jahre alten Schülerin Ayleen aus dem südbadischen Gottenheim in Baden-Württemberg ging gestern der sechste Verhandlungstag zu Ende. Als Zeugin sagte eine Textil-Sachverständige des Landeskriminalamts aus. Sie hatte zerschnittene Kleidung von Ayleen untersucht, die am Tatort gefunden wurde. Ihrer Aussage zufolge fanden sich Fasern dieser Kleider an mehreren Messern, die beim Angeklagten sichergestellt wurden. Laut weiteren Untersuchungen seien die Kleidungsstücke vom Körper des Mädchens heruntergeschnitten worden. Dabei müsse sie auf dem Rücken gelegen haben.

Dieses Untersuchungsergebnis widerlegt die Aussage des Angeklagten: Er hatte angegeben, dass er die Schülerin im Streit erwürgt und an Armen und Beinen in einen See geschleift habe - auf dem Bauch.