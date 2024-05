Bürgerbüro-Ranking: Kassel hessenweit Spitze

Wer seine Wohnanschrift ummelden will oder einen neuen Personalausweis braucht, landet in der Regel im Bürgerbüro - und ärgert sich mitunter über lange Warteschlangen. In Kassel dagegen läuft es offenbar rund. Denn das Bürgerbüro der Stadt steht in einem bundesweiten Ranking der 40 größten deutschen Städte weit oben - auf Platz sechs. Es bekommt im Ranking durchschnittlich vier von fünf Sternen. In Hessen ist das sogar die Spitzenposition.

Frankfurt folgt erst auf Platz zwölf, Wiesbaden liegt abgeschlagen auf Platz 30. Für das Ranking hat der Verbraucherschutzverein Berlin/Brandenburg fast 60.000 Online-Bewertungen von Bürgerinnen und Bürgern analysiert.