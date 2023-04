Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen zusammen! Nett, dass wir uns mal wieder lesen, is' ja nu doch bissi her seit dem letzten Mal. Umso motivierter bin ich, heute im Morgentikcer möglihst wenige Fehler zu amchen. Wird sicher gut! Also lassen Sie uns doch direkt starten und nun auf den Morgen blicken, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen, Anmerkungen und Rechtschreib-Tipps können Sie mir gerne eine Mail schreiben. Here we go!