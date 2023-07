Gießen: Tour der Hoffnung startet

In gut einer Stunde geht es los, dann startet in Gießen die Tour der Hoffnung . Für die Spendenfahrt schwingen sich um 9.30 Uhr rund 160 Menschen in grünen Trikots und gelben Helmen auf ihre Fahrräder - und das für den guten Zweck. Seit jetzt schon 40 Jahren werden bei der Tour der Hoffnung Spenden für krebskranke Kinder gesammelt. Nach einem Spendenrekord mit 2,7 Millionen Euro im Vorjahr hoffen die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder auf Spenden in Millionenhöhe.

Heute gibt es eine Rundfahrt von und nach Gießen. Morgen radeln die Teilnehmer und Teilnehmerinnen vom Westerwald aus über Limburg bis zum Landtag in Wiesbaden. Und am Samstag führt die Tour von Aschaffenburg aus am Main entlang bis zur Kinderklinik in Würzburg. Dort besuchen die Organisatoren erstmals nach der Pandemie wieder einige der Kinder, die sie unterstützen wollen.