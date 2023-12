In Kassel ist Glowesabend

Verkleidet durch die Straßen ziehen und Süßigkeiten abstauben - das geht in Kassel nicht nur an Halloween. Denn am 6. Dezember ist hier der Glowesabend. Bei der nordhessischen Tradition ziehen Kinder los, sobald es dunkel wird. Sie verkleiden sich, gehen in Geschäfte und sagen dort einen Spruch auf. Und dann gibt's ein bisschen "Schnucke" (für alle, die es nicht wissen: Zu Süßigkeiten sagt man in Nordhessen "Schnucke" oder "Schnuckzeug") oder eine andere Kleinigkeit.

Heute am Glowesabend können sich die Kinder auf den Weg in die Innenstadt machen. In den Läden ist laut Stadt alles vorbereitet, und um 17 Uhr schaut der Nikolaus mit Geschenken auf dem Opernplatz vorbei. Das Wort "Glowes" kommt übrigens aus dem Kasseler Dialekt und heißt Klaus. Also die Kurzform von Nikolaus, Glowesabend heißt also Nikolausabend.