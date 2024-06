Aus Cabrio gesprungen - Polizei sucht Hündin

Seit Samstag wird an der A7 bei Fulda nach einer entlaufenen Hündin gesucht. Malu war am Samstag bei einem Unfall aus dem Cabrio ihrer Besitzerin gesprungen. Heute früh sei die Hündin mit hellbraun-weißem Fell in der Nähe der Unfallstelle gesichtet worden, teilte die Polizei mit. Daher seien am Morgen zwei Polizei-Staffeln der Autobahnpolizei Petersberg auf der Suche nach der Hündin. Malu trage ein kleines Ortungsgerät am Halsband, das funktioniere allerdings nur, wenn das verbundene Handy in einem bestimmten Radius sei. Und das ist Malu, die gesuchte Hündin an der A7: