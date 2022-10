Diesmal viele Pilze in hessischen Wäldern

Und jetzt eine erfreuliche Meldung für Pilzliebhaber: Aktuell sprießen die Pilze in Hessen und das deutlich besser und mehr, als eigentlich wegen des trockenen Sommers erwartet. Im Landkreis Kassel etwa seien die Pilze vor zwei Wochen schlagartig aus dem Boden geschossen, berichtet Jörn Hödtke, Pilzberater der Stadt Kassel und Pilzsachverständiger des Landkreises. Und es wird noch besser: Dieses Jahr sei wohl das pilzreichste seit zehn Jahren in der nordhessischen Region. "Da haben einfach alle Faktoren zusammengepasst." Das warme Wetter mit viel Regen zum Herbstbeginn habe das Pilzwachstum begünstigt, so Hödtke.

Auch in Südhessen können sich die Pilzliebhaber freuen. Laut der Pilzsachverständigen Irmtraut Lampert aus Darmstadt sind in Laubwäldern derzeit vor allem Steinpilze zu finden, während in Fichtenwäldern vielerorts Krause Glucke sprießen. Allerdings seien einige Gattungen wie etwa Täublinge, die häufig im Spätsommer wachsen, in den Wäldern ausgeblieben. Und wer sich mit dem Korb noch auf die Suche machen möchte: Tipps zum Pilzesammeln von Pilzexperte Harald Zühlsdorf aus dem mittelhessischen Biebertal (Gießen) finden Sie hier.