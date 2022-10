Ein Boxweltmeister, "Die drei ???", ein Thriller-Bestsellerautor und starke Stimmen aus der Ukraine. Der Buchmesse-Samstag wird politisch, die Promi-Fülle ist enorm. Es kommen unter anderem ein schreibender Sänger und ein Hollywood-Star.

Hier bekommen Sie einen Überblick, was am Samstag auf der Frankfurter Buchmesse passiert. Samstag ist der zweite Publikumstag und das Wochenende startet: Das heißt, zahlreiche Promis sowie Besucher und Besucherinnen strömen aufs Messegelände. Viele Veranstaltungen kann man aber auch von zuhause miterleben. Einiges wird in Livestreams übertragen oder ist später abrufbar.

Gäste auf der ARD-Bühne sind unter anderem Sky du Mont, Vince Ebert, Tupoka Ogette, Judith Holofernes, Flix oder Ulrich Wickert. Bei den SHEROES diskutieren die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann und die Kulturjournalistin Marlen Hobrack über den Kapitalismus (ab 14 Uhr).

Selenskyjs Ehefrau auf der Buchmesse

Definitiv ein politisches Highlight, das mit Spannung erwartet wird: Olena Selenska, Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, wird von 17.30 bis 18.30 Uhr mit Journalistinnen der Frauenzeitung "Brigitte" sprechen. Sie wird, wie schon am Freitag, vor Ort sein. Interessierte können zum Gespräch in den Saal "Harmonie" kommen oder das Gespräch online verfolgen .

Selenska setzt sich seit Kriegsbeginn dafür ein, dass ihre Landsleute psychologische Hilfe erhalten und mehr Ersthelfer ausgebildet werden. Darüber werde sie sprechen, außerdem über das Thema Barrierefreiheit, zu dem sie ein Handbuch vorstelle, teilte die Buchmesse vorab mit.

Signieren bis der Stift raucht

Auch am Samstag wird signiert, bis die Stifte rauchen: Die Ehre geben sich unter anderem die Cartoonisten Michael Holtschulte, Beck, Ralph Ruthe, Oli Hilbring und Piero Masztalerz (los geht es um 10 Uhr am Stand 3.0, F67). Marsupilami-Zeichner Flix signiert "Das Humboldt-Tier" (14 bis 15 Uhr und 17 bis 18 Uhr, Stand 3.0, F91), Youtuber Gregor Kartsios "Das ABC der Videospiele Level 2" (14 bis 15 Uhr, Stand 3.0/F67).

Sänger Peter Maffay und seine Partnerin Hendrikje Balsmeyer signieren zusammen mit der Illustratorin Joëlle Tourlonias Ausgaben ihres neuen Kinderbuchs "Anouk, dein nächstes Abenteuer ruft!" (12 bis 13.45 Uhr; Bonnier Bühne, Halle 3.0, G103). Bestseller-Autorin Charlotte Link signiert "Einsame Nacht" im Signierzelt 1/Agora (17 bis 18 Uhr).

"Bitte nicht öffnen - Winzig!"-Schöpferin Charlotte Habersack verschönert mit ihrer Unterschrift die Bücher ihrer Serie (14 bis 14.45 Uhr, Stand 3.0/F86) und Margit Auer die Bücher ihrer Erfolgsserie "Schule der magischen Tiere" (15 bis 16 Uhr, Signierzelt 1, Agora).

Sebastian Fitzek mit neuem Thriller

Star-Autor Sebastian Fitzek stellt seinen neuen Thriller vor (12.30 bis 12.55 Uhr, Stand 4.0/G59). Schauspielerin Diane Kruger liest aus ihrem Kinderbuch "Dein Name", danach ist Signierstunde (13.30 bis 14.30 Uhr im Saal Harmonie im Congress Center, Ebene 2; danach im Raum Spektrum 1).

Multimedial wird es bei der Lesung der Drei-???-Graphic Novel "Der Goldene Salamander". Mit Bild und Ton wollen die Autoren und Illustratoren Christopher Tauber und Calle Claus die Detektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews zum Leben erwecken. Wann? 9.30 bis 10 Uhr. Wo? Frankfurt Studio (im Saal Europa, Halle 4, Ebene 0). Danach ist Signierstunde am Stand 3.0/D46.

Raus aus der Komfortzone

Die Pädagogin und Autorin Florence Brokowski-Shekete kommt mit ihrem neuen Buch "Raus aus den Schubladen! Meine Gespräche mit Schwarzen Deutschen" auf die Leseinsel der unabhängigen Verlage (Halle 3.1 C89, 14 bis 15 Uhr) und in die Matthäuskirche (18 bis 19 Uhr). Der Klimawandel ist an mehreren Stellen Thema der Buchmesse, unter anderem stellt Kerstin Doerenbruch ihren Klima-Thriller "Total Reset" vor (15 bis 16 Uhr, Stand 3.0/B11).

Freunde der körperlichen Ertüchtigung kommen möglicherweise bei dieser Buchpräsentation auf ihre Kosten: Firat Arslan, deutsch-türkischer WBA-Boxweltmeister im Cruisergewicht, stellt sein Buch "Howto Firat Arslan - Box! Was wehtut, macht dich stärker" vor (15.30 bis 16.30 Uhr, Stand 3.0/B19).



Auch für Hundefreunde ist etwas dabei: Autorin Vera Bürgi lädt zur Hundesprechstunde und stellt gleichzeitig ihr Buch "Mensch, Hund! - Der ZRM-Reiseführer für beste Freunde" vor (14 bis 15 Uhr, Stand 3.1/B126).

Von Hexen und Rabenmüttern

Für Familien bietet die Messe zum Beispiel das Hör-Erlebnis zu "Malverina. Ich möchte eine Hexe sein" von und mit der spanischen Schriftstellerin Susanna Isern. Malverina möchte unbedingt Hexe werden und muss dafür viele Hindernisse überwinden, die Lesung ist eine Mischung aus Hör- und Seherlebnis. Wann? 11 bis 11.45 Uhr. Wo? Raum Aspekt (Halle 3.C).

Family-Bloggerin Nora Imlau signiert ihre beiden aktuellen Bilderbücher "Und was fühlst du Känguru?" und "Ein total genialer Mummeltag", und zwar von 11 bis 11.45 Uhr am Stand 3.0/F86. Spanische Autorinnen diskutieren wiederum im Ehrengast-Pavillon über das Thema Rabenmütter (15 bis 15.45 Uhr).

Bastion Filmfestival

Bei verschiedenen Diskussionsrunden können Besucherinnen und Besucher unter anderem die Siegerinnen und Sieger des Deutschen Jugendliteraturpreises 2022 kennenlernen (11 bis 12 Uhr im Gallus Theater) oder der Frage nachgehen, ob Filmfestivals in Zeiten von Amazon & Co. die letzte Bastion der Filmkultur sind. Mit dabei ist unter anderem Gregor Maria Schubert vom Lichter Filmfest Frankfurt International (Orfeo's Erben, 12 bis 13 Uhr).

Ein Rätsel-Abenteuer bietet "Escape Room - Das Hotel der tausend Augen" mit - Autorin Eva Eich (14 bis 15 Uhr, Gallus-Theater).

Lesung und Talks zum Krieg in der Ukraine

Beim Lesefest Open Books stellt die ukrainische Autorin Yevgenia Belorusets in der St. Katharinenkirche ihr Buch "Anfang des Krieges. Tagebücher aus Kiew" vor (16 Uhr).

Im Frankfurt Pavilion geht es am Samstag auch insbesondere um die Situation in der Ukraine: Von 14 bis 19 Uhr widmen sich alle Gesprächsreihen und Diskussionen dem Thema "Krieg in Europa". Auf der Bühne sitzt unter anderem der Autor, Musiker und der diesjährige Friedenspreisträger Serhij Zhadan (14 bis 15 Uhr) und die ukrainische Menschenrechtsaktivistin Oleksandra Matviychuk von der Organisation Center for Civil Liberties, die 2022 den Friedensnobelpreis erhalten hat.

Eintracht, Hörbücher und eine Preisverleihung

Fußball-Fans kommen im Historischen Museum auf ihre Kosten: Eintracht-Kenner und Krimi-Autor Ulrich Müller-Braun präsentiert "Legenden der Eintracht. 60 Spieler aus 60 Jahren Bundesliga" (16 Uhr). Um dieselbe Uhrzeit spricht im Haus am Dom Marlene Engelhorn, Erbin eines beträchtlichen Vermögens, über "Geld" und darüber, dass der Staat ihr mehr Steuern abknöpfen soll.

Der Hessische Rundfunk lädt ab 20 Uhr zur großen hr2-Hörbuchnacht in den hr-Sendesaal. Mit dabei sind unter anderem Wladimir Kaminer, Christian Brückner, Omid-Paul Eftekhari, Claudia Ott, Camilla Renschke, Dirk Stermann und viele mehr.

