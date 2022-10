Selenska: "Dann wurde einem bewusst, dass das das Ende ist"

Olena Selenska, Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, hat am Samstagabend auf der Frankfurter Buchmesse darüber gesprochen, wie sie den Morgen der russischen Invasion der Ukraine erlebt hat. Sie sei am 24. Februar gegen 4 Uhr durch laute Geräusche aufgewacht und habe sich gefragt, was das für "Feuerwerke" seien, sagte sie im Gespräch mit der Zeitschrift Brigitte. "Dann wurde einem bewusst, dass das das Ende ist. Man wusste, dass nichts mehr so sein wird wie es war."

Auch sie und ihr Mann hätten gehofft, dass es zu so einem "Wahnsinn" nicht komme. Die ukrainische Gesellschaft und auch ihre Familie hätten jedoch zuvor mit einer gewissen Anspannung gelebt. "Man kann sich so einen Angriff mit dieser Wucht gar nicht vorstellen", sagte sie dazu. In den Tagen und Wochen danach hätten sie einfach funktioniert. "Wir sind einfach gerannt ohne zu stoppen."

Olena Selenska im öffentlichen Gespräch mit der Zeitschrift "Brigitte" auf dem Messegelände. Bild © hessenschau.de/Johannes Gregor

Im Interview betonte sie auch, dass sie in ihrer Position möglichst jede Plattform nutzen werde, um auf die Ukraine aufmerksam zu machen. "Es gibt Weiß und es gibt Schwarz. Es gibt keine Halbtöne in diesem Krieg", sagte sie. "Der Aggressor wird nicht aufhören, wir müssen ihn stoppen und dafür brauchen wir Waffen." Deutschland könne "bei Waffenlieferungen noch mehr machen", sagte die First Lady der Ukraine. Mit den bereits gelieferten Raketenabwehrsystemen habe Deutschland aber schon viele Menschenleben gerettet, fügte sie hinzu.

Olenska hatte zudem das von ihr initiierte Buch "The Barrier-Free Handbook" vorgestellt - ein Buch über barrierefreie Kommunikation.