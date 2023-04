Fulda: Kritik an Demo-Auftritt von Diether Dehm

Der angekündigte Auftritt des Komponisten und früheren Linken-Bundestagsabgeordneten Diether Dehm bei einer Friedensdemo am Ostersamstag in Fulda sorgt für Kritik. Der Verein "Fulda stellt sich quer " nennt Dehms Teilnahme einen "Skandal" und bezeichnete ihn als Querdenker mit rechtsorientierter Gesinnung. Dehm fühlt sich von seinen Kritikern in die rechte Ecke gestellt: "Ich bin Antifaschist seit meinem 16. Lebensjahr." Bei der Demo am kommenden Samstag in Fulda wolle er als Redner und Sänger auf jeden Fall auftreten, wie er dem hr auf Anfrage sagte.

Auslöser für die aktuelle Kritik aus Fulda sind Dehms Äußerungen zum Massaker von Butscha beim russischen Ukraine-Feldzug . Bis heute sei nicht sicher, ob die Opfer tatsächlich von der russischen Armee umgebracht worden seien, sagte Dehm dem hr. Dem hr wirft er als Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor, anti-russische Propaganda zu verbreiten. Die Nato sei zudem mit ihren Waffenlieferungen dafür mitverantwortlich, dass der Krieg am Leben gehalten werde.

Zur Demo am Samstag auf dem Bahnhofsvorplatz (15 Uhr) hat unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund aufgerufen. Die Initiatoren fordern ein Ende der Waffenlieferungen in Krisengebiete und ein Ende des Krieges in der Ukraine.