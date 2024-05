Brüder-Grimm-Festspiele in Hanau beginnen

Mit der Premiere des Musicals "Die Gänsemagd" starten am Freitagabend die Brüder-Grimm-Festspiele in Hanau in die neue Saison. Das Musikstück nach Motiven der in Hanau geborenen Märchensammler wurde eigens für die Festspiele, die in diesem Jahr ihr 40. Jubiläum feiern, getextet und komponiert. Es erzählt die Geschichte von Prinzessin Rosa, die von einem freien Leben fernab höfischer Zwänge träumt und mit ihrer Dienerin und Freundin Alma die Rollen tauscht.

Außerdem stehen auf dem Spielplan die Stücke "Sterntaler" und "Der gestiefelte Kater". Auch diese beiden Werke werden bei den Festspielen in Hanau uraufgeführt. In der Reihe "Grimm Zeitgenossen" zeigen die Festspiele den Shakespeare-Klassiker "Romeo und Julia" in der Übersetzung von August Schlegel (1767-1845) sowie das Bühnenstück "Tschick".