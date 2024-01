Wolfspopulation in Hessen wächst

Die Zahl der Wölfe in Hessen wächst stetig. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) 26 sesshafte Tiere nachgewiesen. Von ihnen wurden Rückstände wie beispielsweise Speichelspuren an gerissenen Tieren gefunden. 2022 waren es 19 Tiere, 2021 erst 13 und in den beiden Jahren davor jeweils 8 Wölfe. 2018 gab es noch keinen einzigen Wolfsnachweis in Hessen.

Aktuell gibt es im Land sechs Wolfsterritorien, wie Annika Ploenes vom Wolfszentrum des HLNUG erläutert: Jeweils ein Rudel sind in Rüdesheim (Rheingau-Taunus) und im bayerischen Wildflecken an der Grenze zu Hessen heimisch, ein Wolfspaar lebt in Butzbach (Wetterau) und jeweils ein Einzeltier in Greifenstein (Lahn-Dill), Ludwigsau (Hersfeld-Rotenburg) und Spangenberg (Schwalm-Eder). Seit Mai 2023 wurden demnach neun Welpen nachgewiesen - zwei in Rüdesheim und sieben in Wildflecken. Das HLNUG rechnet damit, dass es im Frühjahr weiteren Nachwuchs geben wird.