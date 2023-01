Polizei beginnt mit Durchsagen an die Aktivisten: "Sie halten sich widerrechtlich in einem Rodungsbereich auf"

Die Polizei hat zu Beginn ihres Räumungseinsatzes im Fechenheimer Wald Durchsagen an die Aktivisten gemacht. "Sie halten sich widerrechtlich in einem Rodungsbereich auf", hallte es aus einem Lautsprecher. "Für Sie besteht Lebensgefahr", riefen die Beamten den Gegnern des geplanten Autobahnausbaus entgegen: "Sie haben nun letztmalig die Möglichkeit, das Gelände freiwillig zu verlassen." Die Beamten kündigten am frühen Morgen "Einsatzmaßnahmen" an, ohne diese in ihrer Mitteilung genauer zu beschreiben.

Die Autobahn-Gegner wollen verhindern, dass gerodet wird, und den Wald so lange wie möglich besetzt halten. Dazu haben sie in den Eichen und Buchen Baumhäuser errichtet, teilweise in 25 Metern Höhe, und Seile gespannt.