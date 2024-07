Wohnhausbrand nach Akku-Explosion in Mühlheim

Am späten Sonntagabend ist in einem Mehrfamilienhaus in Mühlheim am Main (Offenbach) ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitgeteilt hat, ist in einer Wohnung im dritten Stock der Akku eines E-Scooters explodiert und hat ein Zimmer in Brand gesetzt. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Eine Mieterin erlitt jedoch einen Schock und klagte über Kreislaufprobleme. Sie musste ärztlich behandelt werden.

In dem Gebäude leben rund 30 Menschen, einige von ihnen wurden ins Freie gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 200.000 Euro.