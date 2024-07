Drei mutmaßliche Einbrecher rasch gefasst

Rascher Fahndungserfolg für die Polizei in Südhessen. Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Mühltal-Trautheim (Darmstadt-Dieburg) am Sonntagabend sind drei mutmaßliche Täter festgenommen worden. Wie die Polizei heute mitteilte, hatte ein aufmerksamer Anwohner der Polizei gegen 23 Uhr mehrere Einbrecher gemeldet, die in das Nachbarhaus eingedrungen waren.

Außerdem fiel ihm ein Fahrzeug auf, das ihm nicht bekannt war. Die alarmierte Streife verfolgte das verdächtige Fahrzeug auf der Bundesstraße 426 in Richtung Eberstadt und brachte es zum Anhalten. Die drei mutmaßlichen Einbrecher im Alter zwischen 33 und 38 Jahren wurden festgenommen. Die zuvor gemachte Beute, unter anderem Schmuck und Alkohol, hatten sie auf ihrer Flucht auf dem Gehweg zurückgelassen.