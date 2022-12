Gnadenerlass zu Weihnachten für 75 hessische Häftlinge

Noch zu Weihnachten dürfen 75 Häftlinge in Hessen per Gnadenerlass vorzeitig das Gefängnis verlassen. 35 Gnadengesuche wurden abgelehnt, wie das Justizministerium mitteilte. Die Weihnachtsgnade ist für Gefängnisinsassen in Hessen möglich, deren Strafende in die Zeit zwischen dem 25. November des laufenden Jahres bis einschließlich 1. Januar 2023 fällt. Die sogenannte "Weihnachtsamnestie" soll Häftlingen ein schönes Fest bescheren, die ohnehin rund um den Jahreswechsel entlassen würden.

Auch in anderen Bundesländern - mit Ausnahme Bayerns - werden in diesem Jahr zu Weihnachten Häftlinge vorzeitig entlassen: In Berlin sind es 160 Straftäter, in Rheinland-Pfalz 88, in Sachsen 48, in Niedersachsen 46, in Brandenburg 40, in Schleswig-Holstein 26, in Hamburg 23, in Sachsen-Anhalt 22, in Mecklenburg-Vorpommern 16, in Bremen neun, in Thüringen sieben und in Saarland fünf Häftlinge.