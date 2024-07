Fans der türkischen Nationalmannschaft feiern Einzug ins EM-Viertelfinale

Zehntausende Fans der türkischen Nationalmannschaft haben nach dem Achtelfinalsieg gegen Österreich gestern Abend in Hessen gefeiert. Nach Polizeiangaben blieb es dabei überwiegend friedlich. Allein in der Frankfurter Innenstadt bejubelten tausende Fans den Einzug ins Viertelfinale bis tief in die Nacht.

Die Polizei begleitete die Menge mit einem Großaufgebot und mehreren Einsatzwagen. Über Lautsprecher gab es Durchsagen, keine Pyrotechnik abzubrennen. Woran sich allerdings nicht alle hielten. Sonst sei aber alles friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher.

Auch in vielen anderen hessischen Städten wurde ausgiebig gefeiert. In Wetzlar gab es laut Polizei einen Autokorso mit mehr als 600 Fahrzeugen. In Rüsselsheim waren es rund 500. Wie in vielen anderen Städten gab es auch hier zeitweise Verkehrsbeeinträchtigungen. In Gießen flog ein Böller aus der Menge in Richtung Polizei. Verletzt wurde dabei aber niemand.