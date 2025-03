Chrysler-Building ist jetzt hessisch und am Edersee gab es ein tragisches Ende

Zwei Frankfurter haben das Chrysler-Building in New York zum Schnäppchenpreis gekauft, Bienen sind auch nur Menschen und am Edersee musste eine Wölfin im Tierpark erschossen werden. Das und mehr in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

