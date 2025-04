Der mutmaßliche Täter von Bad Nauheim hat sich gestellt, der Verdächtige von Rüsselsheim gesteht tödliche Schüsse, und die Staatsanwaltschaft ermittelt im Fall Pawlos. Das und mehr gibt es in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Veröffentlicht am 24.04.25 um 17:45 Uhr

Was kommt dabei heraus, wenn man 350 Kilogramm Erdbeeren, 150 Kilogramm Zucker, 415 Kilogramm Sahne und 4.000 Eier nimmt? Ich verrate es Ihnen: eine 121,88 Meter lange Erdbeertorte . Weltrekord! Das gute Stück wurde jüngst in Frankreich produziert, und ich hätte jetzt gerne ein Stück davon.

Doch statt Erdbeertorte gibt es hier um diese Themen:

Auf Regen folgt Sonnenschein

Das Jahr 2025 war bisher viel zu trocken, da kommt uns das aktuelle Wetter gerade recht: Den ganzen Tag über fiel in Hessen viel Wasser vom Himmel. So viel, dass der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar vor Dauerregen gewarnt hat.

Die Warnung gilt noch bis morgen früh, bis der Regen langsam abzieht und Platz macht für Sonne und frühlingshafte Temperaturen von bis zu 20 Grad am Wochenende.

Gedenkgottesdienste für Papst Franziskus

Wer mit Sonne nichts anfangen kann und es lieber dunkel mag, könnte im Kino gut aufgehoben sein, wo ein Film aus dem vergangenen Jahr ein unerwartetes Comeback feiert: Der Thriller "Konklave" ist aus aktuellem Anlass wieder sehr angesagt.

Der Termin für das Konklave im Vatikan steht derweil noch nicht fest. Erst einmal nehmen die Menschen Abschied von Papst Franziskus. Sei es im Petersdom, wo sein aufgebahrter Leichnam noch bis Freitagabend zu sehen ist, oder bei den Gedenkgottesdiensten in Hessen. Einen Livestream aus dem Petersdom gibt es übrigens auf YouTube .

Bevor es hier mit aktuellen Nachrichten weitergeht, schauen wir noch kurz nach Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg). Unsere heutige Momentaufnahme zeigt das Residenzschloss und zahlreiche wunderschöne Magnolienblüten. Schade nur, dass die Magnolie so kurz blüht. Ihre Blüten sind in jedem Frühling ein echtes Highlight.

Dieses Foto von der Magnolienblüte am Residenzschloss Bad Arolsen stammt von hessenschau.de-Nutzerin Siri Lobodzinski. Bild © Siri Lobodzinski

Doppelmord in Bad Nauheim: Mutmaßlicher Täter stellt sich der Polizei

In Bad Nauheim (Wetterau) sind am vergangenen Samstag zwei Männer erschossen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat sich der mutmaßliche Täter am Mittwochmorgen der Polizei gestellt. Es handele sich um einen 28-jährigen türkischen Staatsbürger und den Bruder eines bereits festgenommenen Verdächtigen.

Der Mann habe gestanden, die beiden Männer erschossen zu haben - vermutlich aus Rache für die Tötung seines Vaters im Jahr 2021 in der Türkei.

Gegen den Mann wurde Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen erlassen. An der Fahndung nach dem 28-Jährigen waren nach Angaben der Polizei zwischenzeitlich mehr als 220 Einsatzkräfte beteiligt.

Zwei Hauswände in Hessen durch Fahrzeuge stark beschädigt

Dass es ab morgen nicht mehr regnen soll, dürfte in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) und Rabenau (Gießen) für Erleichterung sorgen, denn in beiden Orten haben Fahrzeuge große Löcher in Hauswände gerissen.

In Rabenau war gestern Abend ein Lkw frontal in ein Wohnhaus gekracht. Der 37-jährige Fahrer hatte aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Lkw verloren. Der Mann musste ins Krankenhaus. Ein Statiker klärt nun, ob das Haus einsturzgefährdet ist.

Videobeitrag Lkw fährt in Mittelhessen gegen Hauswand Video In Rabenau-Londorf ist ein Lkw in ein Haus gekracht Bild © Lea Schebaum (hr) Ende des Videobeitrags

In Mörfelden-Walldorf kam hingegen ein Pkw mit einem 63-jährigen Fahrer von der Straße ab und krachte in das historische Jagdschloss Mönchbruch. Der Fahrer blieb unverletzt. Auch sonst kam niemand zu Schaden. Die Hauswand hingegen ist jetzt ungewöhnlich luftdurchlässig. Wie stark die Mauer beschädigt wurde, muss noch geklärt werden.

Angeklagter gesteht tödliche Schüsse in Rüsselsheim

Am 22. April 2024 soll ein heute 41 Jahre alter Mann vor einem Lokal in Rüsselsheim mehrfach auf einen 45-Jährigen geschossen haben. Dieser starb wenige Tage später im Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter flüchtete nach der Tat und wurde einen Monat später in Schweden festgenommen.

Heute hat vor dem Landgericht Darmstadt der Prozess gegen den 41-Jährigen begonnen. Gleich zu Beginn gestand der Mann die Tat. Das Opfer sei "ein böser Mensch" gewesen, sagte der Angeklagte mehrfach. Er habe aber nie die Absicht gehabt, den Mann zu töten, betonte er.

Der Angeklagte gab an, vom Opfer bedroht worden zu sein. Kurz bevor ihm das Ohrläppchen abgeschnitten worden sei, sei er von dem Mann und vier Komplizen zusammengeschlagen worden.

Am Tatmorgen habe er mit dem 45-Jährigen sprechen wollen, doch dieser habe ihm an den Hosenbund gegriffen, woraufhin er ohne Tötungsabsicht auf ihn geschossen habe. "Nachdem er weggelaufen ist, mich weiter beschimpft und bedroht hat, habe ich weiter geschossen", sagte der 41-Jährige vor Gericht.

Ein Zeuge, der unmittelbar vor den Schüssen vor dem Café mit dem Opfer gesprochen hatte, konnte diese Darstellung nicht bestätigen.

Staatsanwaltschaft ermittelt im Fall Pawlos

Am 25. März war der sechsjährige Pawlos mittags ohne ersichtlichen Grund aus seiner Förderschule in Weilburg weggelaufen. Sein Verschwinden wurde nach Angaben des Schulamtes innerhalb einer Minute bemerkt.

Wenig später begann die Suche nach dem Jungen mit autistischer Veranlagung, die bundesweit auch über Informationstafeln an Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen lief. Leider ohne Erfolg: Am Ostersonntag entdeckte ein Kanufahrer die Leiche des Jungen in Weilburg in der Nähe der Oberlahnbrücke.

Die Staatsanwaltschaft Limburg führt nun ein Todesermittlungsverfahren durch. Dabei werde auch geprüft, ob es Anhaltspunkte für eine Verletzung der Aufsichtspflicht gebe, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit: "Dies wird von Amts wegen geprüft. Einer Anzeige bedarf es dazu nicht."

Es werde gegen Unbekannt ermittelt. Todesermittlungsverfahren werden eingeleitet, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass ein Mensch eines nicht natürlichen Todes gestorben ist.

Weitere Themen des Tages

Es soll ein Zufluchtsort sein für Menschen verschiedener sexueller Orientierungen: Seit einem Jahr gibt es das Queere Zentrum Kassel. Hunderte Menschen haben es seither besucht. Für viele gehören Anfeindungen nach wie vor zum Alltag.

In Frankfurt ist ein Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gestoßen. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben. Die Unfallursache muss noch geklärt werden.

Jetzt wird es ernst für rund 23.000 Schülerinnen und Schüler in Hessen - die Abitur-Prüfungen haben heute begonnen. Bis Mitte Mai werden mehrstündige Klausuren geschrieben. Smartphones sind absolut tabu, andere Hilfsmittel sind erlaubt - zum Beispiel Bibeln.

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

Die geschäftsführende Bundesregierung hat ihre Konjunkturprognose nochmals gesenkt. Sie erwartet für das laufende Jahr eine Stagnation des Bruttoinlandsprodukts. Der heute vorgestellten Frühjahrsprojektion zufolge wird die deutsche Wirtschaft damit das dritte Jahr in Folge nicht wachsen.