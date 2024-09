Märkte und Feste an diesem Wochenende in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Bad Camberg

13. bis 16. September – Kerb

Im Ortsteil Erbach, am Freitag ab 19 Uhr, am Samstag ab 15.30 Uhr, am Sonntag und Montag jeweils ab 11 Uhr, Eintritt: am Freitag 8 Euro, am Samstag 10 Euro

Biblis

15. September - Bibliser Herbstvielfalt

Kunsthandwerker- und Gewerbemarkt mit verkaufsoffenen Geschäften in der Innenstadt, von 11 bis 18 Uhr

Butzbach

13. bis 15. September - Festwochenende zum 125-jährigen Jubiläum des TSV 1899 Griedel e.V.

Auf dem Festplatz am Bolzplatz Griedel, Fr Griedler Wiesn ab 18 Uhr, am Samstag Familiennachmittag ab 14 Uhr, ab 20 Uhr Mallorca-Party, am Sonntag ab 10 Uhr Frühschoppen, Eintritt: am Freitag 12 Euro, am Samstag 15 Euro und am Sonntag 10 Euro

14. September – Weinfest

Im Dorfpark von Ostheim, mit Live-Musik, ab 16 Uhr

Darmstadt

14./15. September – Gewerbeschau

Im Ortskern von Arheilgen, mit Live-Musik, Autoausstellung, verkaufsoffenem Sonntag u.a., am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr

Driedorf

13. September – Dreschhallenmarkt

In der alten Dreschhalle Münchhausen, von 11 bis 17 Uhr

Felsberg

14. September - Herbstfest der Freiwilligen Feuerwehr Brunslar

Mit Live-Musik, Kinderunterhaltung u.a., Am Ronsberg 13, ab 12 Uhr

Frankfurt

13. September – Kirchplatzfest

Am Kirchplatz Bockenheim, mit Kinderprogramm, Musik, Tanz u.a., von 14 bis 18 Uhr

14. September - Frankfurter Bienenfestival

Im Botanischen Garten, von 12 bis 17 Uhr

15. September - Kreativ- und Handmade-Markt

In der ev. Emmausgemeinde, Alt Eschersheim 22, von 14 bis 18 Uhr

15. September - Tag des Friedhofs

Auf dem Hauptfriedhof, mit Informationen, Führungen und Aktionen, von 11 bis 16 Uhr

Idstein

15. September – Frühschoppen

In der Ludwigstraße im Nassauviertel, von 11.30 bis 14 Uhr

Kaufungen

15. September - Singen am See

Chorfest am Steinert See, rund um die Grillhütte, von 13 bis 17 Uhr

Langgöns

14. September – Straßenmusikfest

Im historischen Ortskern von Cleeberg, mit Solokünstlern und Musikgruppen, ab 15.30 Uhr

Offenbach

14. September - Open Air: 25 Jahre Bogside e.V. keltischer Kulturverein

Mit Live-Musik ab 12 Uhr, in der Domstraße

Wolfhagen

13. bis 15. September - Kneipenfestival, Streetfoodfestival und Tag der offenen Tür

In der Innenstadt, mit Live-Musik u.a., am Freitag und Samstag jeweils von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr

