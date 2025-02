Gefängnisausbruch für Alkohol und überraschende U18-Wahl

In Gießen ist ein Häftling für Alkohol aus dem offenen Vollzug geflohen, die Flugbranche fordert die Abschaffung der Luftverkehrssteuer und Jugendliche würden die Linke wählen. Das und mehr in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Willkommen zur letzten Woche vor der Bundestagswahl! Heute habe ich für Sie im Angebot:

Klartext, Quadrell und Wahlarena

Der Bundestagswahlkampf befindet sich auf der Zielgeraden. Am kommenden Sonntag wird in Deutschland gewählt und bis dahin geben die Parteien noch einmal alles: Gestern Abend trafen Robert Habeck (Grüne), Friedrich Merz (CDU), Olaf Scholz (SPD) und Alice Weidel (AfD) im "Quadrell" bei RTL aufeinander und die Stimmung war, vorsichtig formuliert, nicht unbedingt harmonisch.

Die Aufzeichnung ist derzeit noch in diesem Video auf YouTube ab einer Stunde und 39 Minuten zu sehen. Der dazugehörige Faktencheck ist inzwischen leider hinter einer Bezahlschranke verschwunden, weshalb ich ihn hier nicht verlinke.

Bild © picture alliance / Zoonar | DesignIt

Heute Abend sind die vier wieder zusammen zu sehen, diesmal in der "Wahlarena" im Ersten . Los geht's um 21.15 Uhr.

Und wer danach noch mehr von Habeck, Merz, Scholz und Weidel sehen will: In der ZDF-Mediathek gibt es den Mitschnitt der Sendung "Klartext mit den Kanzlerkandidaten" , in der sich alle vier nacheinander den Fragen des Publikums gestellt haben.

Falls Sie nach all den Klartexten, Quadrellen und Wahlarenen immer noch nicht wissen, wem Sie Ihre Stimme geben sollen: Wir haben uns neben dem Wahl-O-Maten noch ein paar andere Online-Wahlhelfer angeschaut - vielleicht bringen die ja dann das finale Licht ins Dunkel.

Apropos Licht: Schauen Sie sich doch mal diese schöne Momentaufnahme von hessenschau.de-Nutzer Jörg Döringer aus Schwalmstadt an! Sonnenuntergänge gehen einfach immer.

"Traumhafter Sonnenuntergang bei kalten Temperaturen im Schwälmer Land." Das Foto hat uns hessenschau.de-Nutzer Jörg Döringer aus Schwalmstadt geschickt. Bild © Jörg Döringer

Häftling seilt sich aus Gießener Gefängnis ab, um Alkohol zu kaufen

Am 27. Dezember 2024 griffen vier Gefangene im offenen Vollzug der Justizvollzugsanstalt Gießen zu Alkohol. Dieser ist im offenen Vollzug eigentlich verboten und es ist unklar, woher sie ihn hatten.

Dummerweise reichte der Alkohol aber nicht aus und so kam die Idee auf, dass einer von ihnen doch Nachschub besorgen könnte. Also brachen sie ein Fenster auf, knoteten Decken zusammen und ein Häftling kletterte daran herunter. Dabei löste sich allerdings die Verknotung und es gab kein Zurück mehr.

Möglicherweise dachte sich der Häftling: "Jetzt ist es eh egal - Ärger gibt es sowieso", kaufte sich Alkohol und fuhr mit dem Zug nach Butzbach (Wetterau), wo er sich am nächsten Morgen der Polizei stellte.

In Gießen hatte bis dahin niemand etwas von alledem mitbekommen. Erst bei der morgendlichen Zählung fiel die Flucht auf. Ohne Folgen blieb das Ganze natürlich nicht: Für alle vier Beteiligten war es danach vorbei mit dem offenen Vollzug. Ob es das wert war?

Das Justizministerium bestätigte dem hr auf Anfrage, dass wegen des Vorfalls neben zusätzlichen Kontrollen der Häftlinge die Nutzung der Gemeinschafts- und Küchenräume eingeschränkt worden sei.

Blick auf die JVA in Gießen Bild © privat

Fraport und Fluggesellschaften fordern niedrigere Luftverkehrsteuer

Fliegen ist ein teures Vergnügen - auch für die Fluggesellschaften. Die Luftverkehrssteuer sowie die Luftsicherheits- und Flugsicherungsgebühr gehören nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport zu den höchsten weltweit.

Beispiel: Ein Flug von Frankfurt nach New York mit einem Boeing Dreamliner kostet rund 18.000 Euro an Steuern und Gebühren - am Flughafen Paris werden für einen New-York-Flug 6.400 Euro fällig, so Fraport-Sprecher Christian Engel. Die Flugbranche fordert deshalb von der künftigen Bundesregierung, die Kosten für die Luftverkehrswirtschaft zu senken. Konkret wird die Abschaffung der Luftverkehrssteuer gefordert.

Auch die Lufthansa fordert von einer neuen Bundesregierung, die Kosten zu senken. Die Politik müsse nachhaltiges Wirtschaften ermöglichen. Ein Thema ist auch das so genannte Sustainable Aviation Fuel (SAF). Dabei handelt es sich um alternativen Treibstoff aus erneuerbaren Quellen.

Für Fraport sind solche alternativen Kraftstoffe als Ersatz für fossiles Kerosin der zentrale Hebel bei der Umstellung auf klimaneutrales Fliegen. Mehr dazu in diesem Artikel.

Audiobeitrag Bild © dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

So haben die jungen Menschen in Hessen abgestimmt

Seit 1996 gibt es die U18-Wahlen, bei denen Kinder und Jugendliche ihre Stimme abgeben können, ohne dass diese in das tatsächliche Wahlergebnis einfließt.

Ziel dieser Wahl ist es laut Bundesjugendring, "möglichst viele Kinder und Jugendliche für die parlamentarische Demokratie zu begeistern, ihre Interessen an politischen Themen zu stärken und diese sichtbarer zu machen". Auch bei der Bundestagswahl gab es eine U18-Wahl, deren Ergebnisse nun vorliegen. Und das sieht in Hessen deutlich anders aus als das, was die Erwachsenen nach den aktuellen Prognosen wählen würden.

Audiobeitrag Bild © Rebekka Dieckmann | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Auf Platz eins liegt die Linke mit 25,7 Prozent, gefolgt von der SPD mit 18,9 Prozent und den Grünen mit 14,3 Prozent. Dahinter folgen die CDU mit 13,4 Prozent und die AfD mit 10,9 Prozent. Die FDP kommt auf 3,7 Prozent, Volt auf 3,5 Prozent und BSW auf 3,0 Prozent. Alle anderen Parteien blieben unter 2 Prozent. In Hessen wurden 3.897 Stimmen abgegeben, davon waren 102 ungültig. Das Ergebnis ist nicht repräsentativ.

Nach dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend würde hingegen bei den Erwachsenen die CDU mit 32 Prozent gewinnen, gefolgt von der AfD mit 21 Prozent. Aber auch die Linke könnte mit knapp 6 Prozent bei den Erwachsenen ein beachtliches Comeback schaffen. Warum es für die Partei derzeit so gut läuft, haben die Kolleginnen und Kollegen von tagesschau.de hier zusammengefasst .

U18-Wahl an der Gesamtschule Niederwalgern Bild © Rebekka Dieckmann

Weitere Themen des Tages:

Eine ehemalige Sachbearbeiterin der Stadt Frankfurt und des Main-Taunus-Kreises veruntreute über 300.000 Euro - das Geld verschwand im Online-Glücksspiel. Jetzt hat das Frankfurter Landgericht sein Urteil gefällt: Sie wurde wegen Veruntreuung in Tateinheit mit Betrug zu zwei Bewährungsstrafen von jeweils zwei Jahren verurteilt.

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 8 bei Königstein ist ein 76-jähriger Mann ums Leben gekommen. Gegen den 45 Jahre alten Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Tötung.

Mit Mitte 30 steht Jan Nolte aus dem nordhessischen Frankenberg vor seinem dritten Einzug in den Bundestag. Auf Fragen zur Lösung von Deutschlands Problemen gibt der AfD-Abgeordnete im Grunde immer die gleiche Antwort.

Ein Güterzug ist bei Mainz-Bischofsheim (Groß-Gerau) mit einem Auto zusammengestoßen. Das Fahrzeug war zuvor von einem Autozug gestohlen worden, der mit Neuwagen beladen war.

Videobeitrag Kurioser Autodiebstahl mit Unfall am Bahnhof in Bischofsheim Video Kurioser Zugunfall bei Bischofsheim (Groß-Gerau): Ein Güterzug kollidierte mit einem gestohlenen Fahrzeug. Bild © 5vision.news Ende des Videobeitrags

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin wollen über ein Friedensabkommen für die Ukraine sprechen. Im Vorfeld war der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Gast in der ARD-Talkshow maischberger und warnte vor einem "Afghanistan 2.0".

Selenskyj betonte die Notwendigkeit der Unterstützung der USA für einen ukrainischen Sieg und warnte vor einem Nachlassen der europäischen militärischen Stärke. Er bekräftigte zudem, dass die Ukraine keine Gebiete abtreten werde und forderte die Rückeroberung aller besetzten Gebiete. Und er hatte auch eine Warnung an die NATO-Staaten dabei... Die ganze Sendung gibt es heute ab 20 Uhr in der ARD-Mediathek .

Elon Musk, beziehungsweise sein "Department of Government Efficiency" (DOGE) hat es mit der Optimierung der US-Behörden etwas übertrieben und rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nuklearsicherheitsbehörde NNSA entlassen .

Was seinem Team dabei wohl nicht ganz klar war: Die NNSA überwacht unter anderem den Bestand von tausenden Atomwaffen in den USA, ist für die Wartung und Sicherheit der Sprengköpfe zuständig und beaufsichtigt auch den Bau neuer Atomwaffen. Als ihnen das aufging, versuchten sie, die Entlassungen rückgängig zu machen. Dummerweise ist das aber gar nicht so einfach, wenn man als einzigen Kontakt eine dienstliche E-Mail-Adresse hat, die im Zuge der Kündigung gerade gelöscht wurde.

Die BAFTA Awards sind das britische Pendant zu den Oscars und entsprechend wichtig in der Filmwelt. Sonntagabend wurden die diesjährigen Baftas in London verliehen, und jeweils vier Auszeichnungen gingen an "Konklave" und "The Brutalist" .

Der deutsche Komponist Volker Bertelmann, der für den Soundtrack von "Konklave" nominiert war, ging allerdings leer aus. Dafür gewann ein anderer Deutscher, nämlich der zweifache Oscar-Preisträger Gerd Nefzer, der mit seinem Team für die Spezialeffekte von "Dune: Part Two" verantwortlich war. Das Gefühl dabei dürfte ihm allerdings bekannt vorgekommen sein, denn genau den gleichen Preis hatte er bereits für "Dune: Part One" erhalten. Läuft bei ihm.