Drachen, Glocken, Musikinstrumente: Wir haben ein paar Ausflugstipps für die Osterferien, auf die man vielleicht nicht auf Anhieb kommt. Da dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein - egal ob kurios oder klassisch.

Auch abseits der großen hessischen Städte gibt es Museen, die einen Besuch lohnen. Wir haben uns zwischen Upland, Lahn-Dill und Odenwald umgeschaut und empfehlenswerte Ausflugsziele entdeckt.

Ostereier-Museum in Schmillinghausen

Bemalte Ostereier Bild © picture-alliance/dpa

Was liegt in den Osterferien näher, als das Museum für Frühlings- und Osterbräuche in Schmillinghausen bei Bad Arolsen zu besuchen? In dem historischen Fachwerkhaus erfährt man Wissenswertes über religiöse und weltliche Traditionen zur Osterzeit. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht aber eine Sammlung von mehr als 1.000 Ostereiern aus vielen Ländern der Welt.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: vom 6. bis 22. April, Dienstag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Adresse: Holzhäuserstr. 12, 34454 Schmillinghausen

Webseite: Ostereier-Museum Ende der weiteren Informationen

Curioseum in Willingen

Hier geht's zum Curioseum in Willingen. Bild © picture-alliance/dpa

Das Curioseum in Willingen gehört mit Sicherheit zu Hessens außergewöhnlichsten Museen. Über mehrere Jahrzehnte gesammelt und zusammengetragen von Hans Schlömer, gibt es hier fast nichts, was es nicht gibt. Das Vermächtnis des Willinger Gastwirts umfasst unter anderen Figuren von Aliens und Fabelwesen, jede Menge Oldtimer, Traktoren und historsche Flugzeuge. Eines der kuriosen Highlights ist die einzige fahrbare Guillotine der Welt, die sogar eine Straßenzulassung hat.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: in den Ferien täglich von 10 bis 17 Uhr

Adresse: Düdinghäuser Str. 1, 34508 Willingen

Webseite: Curioseum Willingen Ende der weiteren Informationen

Deutsches Drachenmuseum in Lindenfels

Eine Fantasy-Figur in Form eines fünfköpfigen Drachens steht in der Ausstellung des Drachenmuseums in einer Glasvitrine. Bild © picture-alliance/dpa

Drachen sind mystische Fabelwesen, gefährliche Feuerspucker oder mutige Beschützer. Im Nibelungenlied zog Siegfried aus, einen Drachen zu töten, im Kinderfilm "Drachenzähmen leicht gemacht" wird ein Drache zum besten Freund. Das Deutsche Drachenmuseum in Lindenfels im Odenwald vereint eine Vielzahl von Exponaten: kleine und große Drachenfiguren, Flugdrachen, Drachenschmuck, -karikaturen oder -spielzeug. Fans des feuerspeienden Wesens haben dort einiges zu entdecken.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr. In den hessischen Osterferien auch dienstags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr.

Adresse: In der Stadt 2, 64678 Lindenfels

Webseite: Deutsches Drachenmuseum Ende der weiteren Informationen

Nationales Automuseum in Dietzhölztal

Blick ins Nationale Automuseum Dietzhölttal Bild © Dominic Fraser / Nationales Automuseum The Loh Collectionn

Hier schlagen die Herzen von Auto-Fans höher. In Dietzhölztal im Lahn-Dill-Kreis kann man 150 Fahrzeuge von 50 Herstellern aus 135 Jahren bestaunen - von unbekannten Prototypen über berühmte Klassiker bis hin zu ultimativen Rennwagen. Es gibt verschiedene Themenbereiche, ein Kino und regelmäßig wechselnde Sonderausstellungen. So zeigt das Museum ab 12. April eine Ausstellung mit Grand-Prix-Rennwagen von den Anfängen der Motorsportgeschichte bis heute.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag von 11 bis 18 Uhr. Samstag und Sonntag von 10:30 bis 18 Uhr. Am 5. und 6. April wegen Umbauarbeiten geschlossen.

Adresse: Museumsstraße 1, 35716 Dietzhölztal-Ewersbach

Webseite: Nationales Automuseum Ende der weiteren Informationen

Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett in Rüdesheim

Siegfried Wendel (1935 - 2016) gründete mit seiner Sammlung das "Mechanische Musikkabinett". Bild © picture-alliance/dpa

Hier erklingen mehr als 400 selbstspielende Musikinstrumente aus drei Jahrhunderten. Denn das Museum präsentiert nur funktionierende Instrumente wie Spieluhren, Jahrmarktsorgeln oder Vogelautomaten, deren Technik uns noch heute in Staunen versetzt. Die Ausstellung ist nur per Führung zu besuchen. Diese dauert 45 Minuten und enthält jede Menge Musik.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr und auf Nachfrage auch von 18 bis 21 Uhr. Um Reservierung wird gebeten. Führungen ab 4 Personen.

Adresse: Brömserhof, Oberstr. 29, 65385 Rüdesheim am Rhein

Webseite: Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett Ende der weiteren Informationen

Besucherbergwerk Grube Fortuna in Solms

Der Eingang zur Grube Fortuna in Solms. Bild © picture-alliance/dpa

Faszinierende Erlebnisse unter und über Tage bietet die frühere Eisenerzgrube Fortuna. Im Besucherbergwerk geht es 150 Meter tief in den Schacht. Es gibt eine Grubenbahn und Vorführung authentischer Maschinen zum Erzabbau sowie spezielle Grubentouren für Besucher ab 6 und 14 Jahren. Über Tage kann man das Feld- und Grubenbahnmuseum mit seinen historischen Lokomotiven besichtigen.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag und an gesetzlichen Feiertagen: 10 bis 17 Uhr. In den hessischen Schulferien von Mittwoch bis Sonntag 10 bis 17 Uhr

Adresse: Grube Fortuna 1, 35606 Solms-Oberbiel

Webseite: Grube Fortuna Ende der weiteren Informationen

Glockenwelt auf Burg Greifenstein

Drei Glocken in der Glockenwelt Greifenstein. Bild © picture-alliance/dpa

Fast 100 Glocken dokumentieren auf Burg Greifenstein die tausendjährige Glockengeschichte in Deutschland. Ausprobieren ist ausdrücklich erlaubt. Aber auch fürs Auge wird etwas geboten. Ein Klangwellenbild illuminiert per Glockenschlag die Kuppel des Museums. Und Glockenklänge aus aller Welt entführen in ferne Länder. Dazu erfährt man, wie eine Glocke entsteht und was Big Ben und Greifenstein gemeinsam haben.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: täglich 10 bis 18 Uhr (Einlass bis 17:30 Uhr)

Adresse: Talstraße 19, 35753 Greifenstein

Webseite: Burg Greifenstein Ende der weiteren Informationen

Grenzmuseum Schifflersgrund

Sonderausstellung "Frauen im geteilten Deutschland" im Grenzmuseum Schifflersgrund. Bild © Grenzmuseum Schifflersgrund

Das Museum auf einem Teilstück der ehemaligen innerdeutschen Grenze befasst sich mit der deutschen Teilung zwischen 1945 und 1989. Seit dem 8. März und noch bis zum 30. Juni ist hier die die Sonderausstellung "Frauen im geteilten Deutschland" zu sehen. Sie zeigt Klischees und die Lebenssituation von Frauen in Ost und West, die zum Teil bis heute bestehen - mit der Frage: Wissen wir wirklich so genau, wie die Ostfrau und die Westfrau ticken?

Weitere Informationen Öffnungszeiten: täglich 10 bis 17 Uhr

Adresse: Platz der Wiedervereinigung 1, 37318 Asbach-Sickenberg

Webseite: Grenzmuseum Ende der weiteren Informationen

Ausstellung "Flower Power" in Messel

Eine Biene fliegt eine Blüte an. Bild © picture-alliance/dpa

Das Museum am Unesco-Weltnaturerbe Grube Messel zeigt ab 4. April die Ausstellung "Flower-Power! Insekten im Blütenrausch". Sie entführt in die faszinierende Welt der Insekten und Pflanzen und beleuchtet ihre Beziehung zueinander, die schon seit mindestens 350 Millionen Jahren besteht. Dabei erfährt man, wie diese beiden Fossiliengruppen helfen, die Geheimnisse der Fossillagerstätte Messel zu lüften.