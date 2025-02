Europawahl 2024 in Hessen

Hier finden Sie am Sonntag ab 18 Uhr die Ergebnisse der Auszählung der Bundestagswahl im Lahn-Dill-Kreis.

Veröffentlicht am 22.02.25 um 08:10 Uhr

Die rund 4,3 Millionen Wahlberechtigten in Hessen sind am 23. Februar zur Wahl des 21. Deutschen Bundestags aufgerufen. Hier finden Sie nach 18 Uhr den jeweiligen Auszählungsstand im Lahn-Dill-Kreis und in Hessen.

Lahn-Dill-Kreis: Zweitstimmen bei der vorherigen Bundestagswahl

Bei der letzten Bundestagswahl verteilten sich die Zweitstimmen aus den Gemeinden des Landkreises wie folgt auf die Parteien: