Brückeneinschub am Brückentag

Wiederholt haben wir über die Regionaltangente West (RTW) berichtet: Die Bahnen auf dieser Linie sollen in einigen Jahren Bad Homburg und Eschborn mit dem Flughafen und Neu-Isenburg verbinden - am überlasteten Frankfurter Hauptbahnhof vorbei. Dass die RTW langsam Form annimmt, zeigt sich am Bahnhof Frankfurt-Stadion. Dort wartet seit Monaten eine neue Brücke darauf, an die für sie vorgesehene Stelle gerückt zu werden.

Das soll nun ausgerechnet am Brückentag passieren. An Fronleichnam gegen 22 Uhr soll der Brückeneinschub beginnen, 24 Stunden später soll die Brücke dann die bestehenden Gleisen queren. Wir werden am Freitag über den Fortschritt der Arbeiten berichten. Dem Schwenk des Bauwerks vor Ort beiwohnen kann man an der Wintersporthalle am Waldstadion oder per Livestream auf Youtube (Link gibt's am Freitag im Morgenticker). Einen Nachteil hat die Sache: Die S-Bahnen der Linien 7, 8 und 9 werden während des Brückeneinschubs unterbrochen, die Bahn richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.