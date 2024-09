Regnerisches Wetter Deutlich weniger Waldbrände in Hessen

Die Zahl der gemeldeten Waldbrände in Hessen ist in diesem Jahr deutlich niedriger ausgefallen als im Vorjahreszeitraum. Das liegt am vielen Regen – und wird wahrscheinlich eine Ausnahme bleiben.

Veröffentlicht am 09.09.24 um 08:14 Uhr Link kopiert!









Feuerwehrleute bei einem Waldbrand im Hanauer Stadtteil Klein-Auheim Anfang Juli 2023 Bild © 5vision.news

Link kopiert!