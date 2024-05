Hessen wollen Titel bei Flyball-WM für Hunde

So ein Brückentag ist traditionell eher arm an Nachrichten. Damit die Seiten dieses Newstickers nicht leer bleiben, hat mein äußerst vorausschauender Kollege Jörn Perske aus Osthessen fleißig Themen ausgegraben. Wie das hier:

Rasante Wettkämpfe in der Hunde-Sportart Flyball finden am Wochenende in der Hessenhalle in Alsfeld (Vogelsberg) statt. Es geht sogar um Weltmeister-Titel . 75 Teams aus zehn Nationen sind am Start. Deutschland schickt zwölf Teams ins Rennen. Die Hälfte kommt aus Hessen: aus Lich, Weilburg und Wetzlar.

Beim Flyball müssen die Hunde in einem Staffellauf fehlerfrei über Hürden springen, am Ende der Bahn einen Ball mit der Schnauze fangen und wieder zurück. Es kommt auf Tempo und Präzision an. Es ist die erste WM in Deutschland. Titelverteidiger bei den Schnellsten sind die Belgier. Aber das kann sich ja am Sonntag vielleicht ändern. Zuschauer sind willkommen. Der Eintritt ist frei. Einen Eindruck von Flyball bekommt man hier .