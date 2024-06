Hessen stehen sonnige Tage mit heißen Temperaturen bevor. Der DWD gab eine amtliche Hitzewarnung heraus. Doch auch Gewitter und Starkregen drohen. Bereits am Mittwoch braute sich einiges zusammen, die Frankfurter Fanmeile wurde vorsorglich geschlossen.

Hitze, Gewitter und Starkregen: Dieser Mix erwartet die Hessinnen und Hessen in den kommenden Tagen.

Bereits am Mittwoch brauten sich nach einem heißen Tag ab den späten Nachmittagsstunden über Teilen des Landes dicke Wolken zusammen. In Frankfurt musste die EM-Fanmeile am Mainufer wegen aufziehender Gewitter kurz vor 19 Uhr vorsorglich geräumt werden. Gegen 20.30 Uhr gaben die Veranstalter bekannt, dass die Zone "aufgrund der dynamischen Wetterlage" den kompletten restlichen Abend geschlossen bleiben wird. Es war bereits die zweite kurzfristige Schließung des Areals innerhalb weniger Tage.

Die Fanmeile in Frankfurt wurde am Mittwochabend geschlossen. Bild © hr/Gunnar Töpfer

Für mehrere Regionen wurden am Mittwoch zudem Unwetterwarnungen vor Gewittern mit Starkregen und Hagel herausgegeben. Vor allem der Nordosten Hessens war betroffen. Über Schäden wurde zunächst nichts bekannt.

Hitzewarnung am Donnerstag

Sommerlich-explosiv geht es auch am Donnerstag weiter. Der Tag startet laut hr-Wetterredaktion sonnig. "Bis zu 31 Grad können die Menschen im Rhein-Main-Gebiet und an der Bergstraße erwarten", sagt hr-Meteorologe Rainer Behrendt. Auch im Rest Hessens sei schwül-heißes Wetter angesagt, das teilweise sogar gefährlich werden könnte.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Donnerstag sogar eine Hitzewarnung für Hessen rausgegeben, außgenommen sei lediglich Südosthessen: "Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl", rät der DWD.

Im Laufe des Tages sollen dann vereinzelte Schauer und Gewitter entstehen. Mancherorts sei auch mit Starkregen und Hagel zu rechnen, am wahrscheinlichsten in Südhessen. Wetterexperte Behrendt rechnet für Donnerstag mit bis zu 13 Sonnenstunden.

Freitag kühler und angenehmer

Am Freitag werde es dann schon etwas kühler. Grund sei kalte Atlantikluft, die am Vormittag durch Hessen ziehe. Dabei seien auch einzelne Schauer zu erwarten. "Durch die Kaltfront ist das schwüle Wetter der Vortage weg", erklärt Behrendt.

"Ab Mittag gibt es dann viel Sonnenschein und eine angenehme, trockene Luft." Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 27 Grad.

Heftige Gewitter in der Nacht zu Sonntag möglich

Der Samstag startet zunächst freundlich. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 29 Grad, im Süden können sogar 31 Grad erreicht werden. Dichtere Wolken seien möglich, aber es werde deutlich mehr Sonnenschein geben. Ideales Wetter also, um den Tag am Badesee zu genießen.

"Am Abend geht es aber los mit Schauern und Gewittern, die heftig werden könnten", sagt Behrendt. Ganz Hessen sei betroffen. Schauer und Gewitter würden von Südhessen in Richtung Norden ziehen. "Die Unwettergefahr ist in der Nacht zu Sonntag am höchsten", warnt Behrendt.

Keine Hitzewelle in Sicht

Am Sonntag sinken die Temperaturen spürbar, das Wetter bleibt wechselhaft. Neben dichten Wolken mit Schauern und teils kräftigem Regen zeigt sich die Sonne nur geletgentlich. Die Höchstwerte erreichen nur noch 18 bis 25 Grad.

Auch in der kommende Woche bleibe das Wetter unbeständig. Eine Hitzewelle sei erst mal nicht in Sicht, sagt der hr-Meteorologe: "Es sieht eher nach gemäßigtem Wetter als nach Sommerwetter aus."

Juni durchschnittlich warm und zu trocken

Insgesamt präsentierte sich der Juni bisher durchschnittlich, was die Temperaturen angeht. "Im Norden war es einen Tick zu kalt, im Süden leicht zu warm", sagt Behrendt. Die Temperaturen lagen im Schnitt bei 15,5 Grad.

Unter dem Schnitt lag hingegen der Niederschlag. Der Juni sei bislang zu trocken gewesen, erst 60 Prozent des Monats-Solls seien bis Mittwochmittag erreicht worden sein.

