Gut einen Monat nach dem schweren Unwetter in Nordhessen hat der Landkreis Kassel eine Bilanz der Schäden gezogen. Allein der Schaden an kreiseigenen Gebäuden liegt bei 1,5 Millionen Euro. Vor allem Schulen traf es schwer.

Die Schäden im Landkreis Kassel sind nach dem heftigen Unwetter am 22. Juni enorm. Der Schaden an Kreisgebäuden beträgt mindestens 1,5 Millionen Euro, wie der Kreis am Dienstag mitteilte. Betroffen sind 28 Schulen, sechs Gemeinschaftsunterkünfte, das Kreishaus und zwei Außenstellen des Kreises.

Die Schäden an Dienstfahrzeugen liegen demnach bei etwa 100.000 Euro. Wie hoch die Kosten für die Instandsetzung der Gebäude am Ende ausfallen, sei noch unklar. Außerdem bleibe abzuwarten, wie viel von der Versicherung übernommen wird.

Ahnatal-Schule besonders hart getroffen

Am schwersten hat das Unwetter im Landkreis die Ahnatal-Schule in Vellmar getroffen. Dort war der Keller mit Wasser vollgelaufen, die Regenmassen kamen außerdem durch die Dächer des Schulgebäudes und der Sporthalle. Die Instandsetzung kostet laut Kreis mindestens 700.000 Euro.

Im Ausbildungs‐ und Qualifizierungszentrum in Oberzwehren belaufen sich die Schäden auf rund 250.000 Euro. Für das Kreishaus rechnet der Kreis mit Kosten in Höhe von weiteren 175.000 Euro. "Es wird noch etliche Monate dauern, bis alle Spuren des Unwetters beseitigt sind", sagte Landrat Andreas Siebert (SPD).

1.700 Einsätze in Hessen

Bei dem Unwetter im Juni hatten Gewitter mit Sturm, Starkregen und Hagel viele Schäden in Nordhessen und Teilen des Main-Taunus-Kreises verursacht. Feuerwehrleute und Hilfskräfte waren im Dauereinsatz. In Hessen mussten sie fast 1.700 Mal ausrücken.

"Das starke Unwetter hat eine Spur der Verwüstung durch das Kasseler Stadtgebiet gezogen", erklärte etwa ein Sprecher der Stadt Kassel eine Woche danach.

Die Feuerwehren waren landesweit vor allem aufgrund umgestürzter Bäume sowie abgedeckter Dächer im Einsatz. In Nordhessen liefen wegen Starkregens auch zahlreiche Keller voll. Es gab erhebliche Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

Hoher Millionenschaden bei Bauern

Auch viele Bauern hat das Unwetter hart getroffen. Rund 350 landwirtschaftliche Betriebe in Hessen haben Schäden auf insgesamt 15.000 Hektar gemeldet, wie die Bezirksdirektion Gießen der Versicherung "Vereinigte Hagel" Ende Juni mitteilte. Das entspricht etwa 21.000 Fußballfeldern.

Betroffen seien mit 310 Betrieben vor allem Landwirte in Nordhessen, sagte der für Hessen und Thüringen zuständige Bezirksdirektor Jürgen Schuldig-Fritsch. Das Unwetter hatte dort besonders in Raum Kassel und im Kreis Waldeck-Frankenberg gewütet. Ein so schweres Schadensereignis habe es in der Region in den vergangenen Jahrzehnten nicht gegeben. "Sehr große Mais-Bestände haben einen Totalschaden erlitten", sagte er.

Die Versicherung "Vereinigte Hagel" ging im Juni von 6.000 beschädigten Äckern landesweit aus, davon allein 5.000 in Nordhessen. Insgesamt rechnet die Versicherung laut Schuldig-Fritsch mit einem Schaden in Höhe von fünf bis sechs Millionen Euro.

