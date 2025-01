Erst Schnee, dann Eisregen: Wer am Sonntag unterwegs ist, sollte mit Einschränkungen rechnen. Am Frankfurter Flughafen wurden 120 Flüge annulliert. Die Deutsche Bahn meldet lange Verspätungen im Fernverkehr. Für Teile Hessens gilt eine Unwetterwarnung.

Nach verbreitetem Schneefall in der Nacht und Glätte-Gefahr kommt es seit Sonntagmorgen zu Behinderungen im Verkehr. Der Schnee könne am Vormittag in gefrierenden Regen übergehen, warnt die hr-Wetterredaktion. Später am Tag sollen die Temperaturen auf milde 4 bis 8 Grad steigen, es gibt dann nur noch Regen.

Zahlreiche Flugausfälle in Frankfurt

Wegen der Glätte-Gefahr annullierte der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport bereits einige Kurz- und Mittelstreckenflüge: Wie ein Fraport-Sprecher am Vormittag mitteilte, wurden von insgesamt 1.090 Flügen am Sonntag inzwischen 120 Flüge gestrichen.

Die Rollbahnen müssten geräumt und die Flugzeuge enteist werden, so dass die Abläufe mehr Zeit in Anspruch nähmen als sonst, erklärte der Sprecher. Reisende müssten besonders am Vormittag mit kurzfristigen Flugausfällen und Verzögerungen rechnen.

Fluggäste sollten mehr Zeit für die Anreise zum Flughafen einplanen und sich vorab über den Status ihrer Flüge informieren. Es obliege immer der jeweiligen Airline zu entscheiden, ob ein Flug stattfindet.

Beeinträchtigungen im Fernverkehr bei der Bahn

Auch die Deutsche Bahn teilte am Morgen mit, dass es wetterbedingt im Großraum Frankfurt zu hohen Verspätungen und Ausfällen im Fernverkehr komme. Einzelne ICE hielten auch am Südbahnhof in Frankfurt statt am Hauptbahnhof.

Erste Glätte-Unfälle in der Nacht

In der Nacht zum Sonntag war es bereits zu mehreren kleineren Autounfällen auf glatten Straßen gekommen.

Zwischen Obertshausen (Offenbach) und dem Offenbacher Kreuz rutschte zunächst ein Auto auf der A3 in Fahrtrichtung Köln in die rechte Leitplanke. Wenig später kam ein Transporter von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Mittelleitplanke. Ein weiterer Transporter krachte dagegen. Verletzt wurde nach Auskunft der Polizei niemand.

Auf der A3 in Richtung Frankfurt bei Wiesbaden-Medenbach geriet ein Lastwagen bei glatter Straße ins Schlingern, stellte sich quer und blockiert seitdem zwei Fahrbahnen.

Unwetterwarnung für Osthessen

Der Deutsche Wetterdienst warnte für das gesamte Land vor markantem Wetter am Sonntagvormittag. Für die osthessischen Landkreise Fulda, Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg sowie für den angrenzenden Schwalm-Eder-Kreis galt sogar eine Unwetterwarnung.

In solchen Fällen raten die Meteorologen und die Polizei davon ab, mit dem Auto Fahrten zu unternehmen oder sogar nur das Haus zu verlassen, wenn es sich aufschieben oder darauf verzichten lässt. Schon für Sonntagnachmittag ist ein Wetterumschwung vorhergesagt.

Milde Temperaturen zum Wochenstart

Bis Sonntagabend wird es nach Angaben der hr-Wetterredaktion wärmer. In der Nacht zum Montag bleibt es regnerisch und bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 5 bis 2 Grad. Im Bergland werden weiter starke bis stürmische Böen erwartet.

Tagsüber wird es am Montag bei 8 bis 13 Grad deutlich milder und sehr windig, gebietsweise auch stürmisch - ein Hauch von April zum Jahresbeginn.

Zum Dienstag sinken die Temperaturen wieder, mit 3 bis 7 Grad wird es aber nicht wieder so kalt wie am Sonntag. Mit Schnee und Eis ist dann nicht mehr zu rechnen.