Mehr als 100 Beschuldigte Landesweite Razzien gegen Kinderpornografie

Im Rahmen eines europaweiten Einsatzes gegen sexualisierte Gewalt an Kindern hat es auch in Hessen wieder Durchsuchungen in zahlreichen Städten gegeben. Insgesamt wird gegen mehr als 100 Personen ermittelt - wegen Kinderpornografie und auch Kindesmissbrauchs.

Veröffentlicht am 09.04.25 um 13:35 Uhr Link kopiert!







Eine Kriminaloberkommissarin sitzt vor einem Auswertungscomputer bei Ermittlungen gegen Kinderpornografie. (Archivbild) Bild © dpa

Link kopiert!







Bei dem europaweiten Großeinsatz zur Bekämpfung des Kindesmissbrauchs und der Verbreitung von Kinderpornografie mit dem Namen "OP Fever" hätten in den vergangenen Wochen zwölf Länder mitgewirkt, teilten das Hessische Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch mit. Die Operation wurde demnach von polnischen Sicherheitsbehörden initiiert und von der europäischen Polizeibehörde Europol unterstützt. Insgesamt wurden in Europa 774 Objekte durchsucht, es wurden 166 Beschuldigte festgenommen. Ermittlungen gegen 105 Personen in Hessen In Hessen wurden die vom 24. bis 28. März durchgeführten Maßnahmen vom Landeskriminalamt (LKA) koordiniert. Hier richteten sich die Ermittlungen laut Behörden gegen 104 männliche und eine weibliche Beschuldigte im Alter von 14 bis 80 Jahren. Festnahmen gab es einer LKA-Sprecherin zufolge in Hessen nicht. Audiobeitrag Bild © dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Den Beschuldigten werden überwiegend Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer oder jugendpornografischer Inhalte zur Last gelegt. In neun Fällen bestehe zudem der Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Zahlreiche Speichermedien sichergestellt 17 Beschuldigte wurden demnach auf den nächstgelegenen Dienststellen verhört. Bei den landesweiten Durchsuchungen stellten die Beamten 1.691 Gegenstände, darunter etwa Speichermedien, sicher. Diese würden im nächsten Schritt ausgewertet. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen stünden die Beschuldigten untereinander nicht im Austausch, hieß es. Die Ermittler durchsuchten unter anderem Gebäude in Darmstadt, Frankfurt, Fulda, Gießen und Wiesbaden, zudem gab es Durchsuchungen in 17 Landkreisen. Warnung vor Cybergrooming Vor dem Hintergrund der Maßnahmen warnten die Ermittlungsbehörden noch einmal vor den Gefahren des sogenannten Cybergroomings. Darunter versteht man das strafbare Anbahnen sexueller Kontakte mit Kindern und Jugendlichen durch Erwachsene über das Internet. Die Täter geben sich dabei gegenüber den Kindern häufig als Gleichaltrige aus und zeigen sich verständnisvoll. Ziel sei es, das Vertrauen der Kinder zu erlangen und sie dazu zu bringen, intime Bild- oder Videoaufnahmen von sich zu übersenden, so die Polizei. Die Gefahr für Kinder und Jugendliche, Opfer von Cybergrooming zu werden, nehme mit voranschreitender Digitalisierung zu. Weitere Informationen Sondereinheit "FOKUS" Mit dem Kampf gegen Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch von Kindern ist bei der hessischen Polizei die Einheit "FOKUS" (Fallübergreifende Organisationsstruktur gegen Kinderpornografie Und Sexuellen Missbrauch von Kindern) befasst. 300 Beschäftigte, darunter knapp 170 Ermittlerinnen und Ermittler, verfolgen gezielt Sexualstraftaten an Kindern und Jugendlichen. Bei den Staatsanwaltschaften sind Sonderdezernate für die Verfolgung solcher Straftaten eingerichtet. Ende der weiteren Informationen Erst vor einer Woche hatten internationale Ermittler eine kinderpornografische Plattform namens "Kidflix" im Darknet zerschlagen. Hier hatte es sieben Beschuldigte aus Hessen gegeben. Die aktuellen Durchsuchungen stünden mit der Plattform nicht in Zusammenhang, sagte die Sprecherin. 1.400 Festnahmen weltweit Schlag gegen internationale Plattform für Kinderpornografie Zum Artikel