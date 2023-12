2024 könnte in Hessen mit erneutem Hochwasser starten: Zum Jahreswechsel kündigt sich ergiebiger Regen an. Das zuständige Landesamt rechnet mit steigenden Pegelständen.

Nachdem sich die Hochwasserlage in Hessen zuletzt größtenteils entspannt hat, werden wohl im neuen Jahr die Pegelstände wieder steigen. Wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Freitag mitteilte, können bereits am Silvesterwochende an kleineren Gewässern kurzzeitig Meldestufen überschritten werden.

Ergiebiger Regen zum Jahresbeginn

Für den Beginn des neuen Jahres sei dann verbreitet mit Niederschlägen zu rechnen, sodass die Hochwasserlage sich wieder verschärfen könnte.

Die hr-Wetterredaktion erwartet für Silvester in Hessen zwar nur bis zu maximal zehn Liter Regen pro Quadratmeter. Ab dem 2. Januar gebe es dann aber intensivere Regenfälle: "In der Fläche können 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter herunterkommen", erklärte hr-Meteorologe Michael Köckritz.

Die Böden seien gesättigt und könnten nicht mehr viel Wasser aufnehmen. "Wenn es ab dem 2. Januar losgeht, landet jeder Tropfen schnell in den Flüssen."

Teilweise massives Hochwasser an Weihnachten

Am Freitag und Samstag gingen die Pegelstände zunächst zurück. Am Sonntagmittag war nur noch an drei Messstellen in Hessen die Meldestufe 1 überschritten. Davon betroffen waren die Weser bei Bad Karlshafen und die Eder bei Fritzlar und Edertal.

Rund um Weihnachten hatte es in Hessen teilweise massives Hochwasser gegeben. Besonders betroffen war die Weser in Bad Karlshafen (Kassel). Dort wurde Meldestufe 3 überschritten, einige Keller liefen voll. In einigen hessischen Regionen mussten einzelne Straßen wegen Überflutung gesperrt werden.