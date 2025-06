Kassel verbietet Verkauf von Lachgas an Minderjährige

Nach Frankfurt und Hanau zieht nun auch Kassel Konsequenzen: Das Stadtparlament hat beschlossen, den Verkauf von Lachgas an unter 18-Jährige unter Strafe zu stellen. Immer häufiger wurden leere Kartuschen in der Nähe von Schulen gefunden.

Veröffentlicht am 02.06.25 um 22:17 Uhr

Erst Hanau, dann Frankfurt - und jetzt Kassel: Als dritte hessische Großstadt will Kassel den Verkauf von Lachgas an Minderjährige unter Strafe stellen. Das hat das Kasseler Stadtparlament am Montag mit breiter Mehrheit auf den Weg gebracht. Lediglich zwei Abgeordnete der AfD enthielten sich bei einer Abstimmung.

Lachgas oder Distickstoffmonoxid (N2O) wird in der Lebensmittelindustrie als Treibgas bei Sprühsahne verwendet. In der Medizin kommt es als Narkosemittel zum Einsatz, beispielsweise beim Zahnarzt.

Bei Jugendlichen hat sich Lachgas in den vergangenen Jahren als schneller und billiger Weg zum nächsten High etabliert - mit der Gefahr schwerer Nebenwirkungen, wie die Deutsche Gesellschaft für Neurologie warnt: von Ausfallerscheinungen über Bewusstlosigkeit bis hin zu schweren Hirnschäden.

Verbot soll zeitnah in Kraft treten

Weil Lachgas dennoch immer beliebter bei Minderjährigen ist, reagieren nach dem Vorbild aus Hamburg immer mehr Städte in Deutschland. Nun also auch Kassel, wo das Verbot zeitnah in Kraft treten soll. Die Umsetzung wird durch den Magistrat geregelt.

Im Kasseler Stadtgebiet würden immer wieder leere Kartuschen in Parks oder in der Nähe von Schulen gefunden, sagte eine Sprecherin der städtischen Kinder- und Jugendförderung der HNA. Der Lachgaskonsum sei eine "ernstzunehmende Herausforderung für den Jugendschutz".

Auch Rückzahlung von Straßenbeiträgen beschlossen

Neben Lachgas stand in der Sitzung des Kasseler Stadtparlaments am Montagabend ein weiteres Reizthema auf der Agenda: Straßenbaubeiträge. Die Stadtverordneten beschlossen, den Bürgern insgesamt rund elf Millionen Euro zurückzuzahlen, die seit dem Jahr 2021 gezahlt wurden.

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hatte die Stadt bereits im Frühjahr dazu verpflichtet, eine Rückzahlung auf den Weg zu bringen. Die Straßenbeitragssatzung der Stadt Kassel wurde als ungültig eingestuft.

Erst im November 2024 war ein langjähriger Rechtsstreit entschieden worden. Dabei stellte sich heraus, dass Kassel zu hohe Wassergebühren abgerechnet hatte und rund 30 Millionen Euro an Haushalte zurückzahlen muss.