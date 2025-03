In den Sporthallen und Schulen des Landkreises Kassel wird das Reinigungspersonal aktuell von Robotern unterstützt. Aus der Probe- soll bestenfalls eine Dauerlösung werden - ohne jedoch Menschen zu ersetzen.

Ihren ersten Einsatz fuhren die Reinigungsroboter in den Sporthallen der Erich‐Kästner‐Schule in Baunatal, der Ahnatal‐Schule in Vellmar und an der Mittelpunktschule in Calden: Dort kämpfen die Reinigungskräfte immer wieder mit Rückständen von Harz, das Handballspieler für einen besseren Griff verwenden. Gut für die Sportler, schlecht für die Reinigungskräfte. Bis jetzt, denn für die neuen, autonomen Helfer waren die Harzrückstände kein Problem: Die Hallenböden waren nach einer guten Stunde blitzeblank.

Ein solcher Roboter kostet nach Angaben der Kasseler Kreisverwaltung rund 37.000 Euro. Offenbar gut angelegtes Geld: "Mittlerweile überlegen wir, die Geräte generell in den Sporthallen einzusetzen, damit unsere Reinigungskräfte mehr Zeit für die Reinigung der sanitären Anlagen, Umkleideräume, Flure und Geräteraum haben", sagt Christian Kuhn vom Infrastrukturellen Immobilienmanagement.

Reinigungsroboter sollen Mitarbeiter kurz vor der Rente entlasten

Nachdem sie den Test in der Sporthalle bestanden haben, will der Kreis die Maschinen nun auch an Schulen ausprobieren. Der Wischroboter, der Schulflure und Pausenräume reinigen soll, ist etwas kleiner und günstiger als sein Kollege aus der Sporthalle. Laut Kreisverwaltung kostet er samt Ladestation rund 14.500 Euro oder monatlich 338 Euro Leasinggebühr.

Testlauf eines Reinigungsroboters in der Elisabeth‐Selbert‐Schule in Zierenberg: Christian Kuhn vom Infrastrukturellen Immobilienmanagement (links) und Stephan Jansen von der Firma Columbus lassen das Gerät über den Flur fahren. Bild © Landkreis Kassel

Optisch erinnert der Roboter an Star-Wars-Liebling R2D2. Ähnlich wie ein automatischer Rasenmäher erkennt er Hindernisse und kann eigenständig navigieren. "Die Technik würde unser Personal, das teilweise schon kurz vor der Rente steht, entlasten und die eintönige und körperlich anstrengende Arbeit übernehmen", sagte Kuhn.

