Schluss mit Schals und Handschuhen: Pünktlich zum Wochenende steigen die Temperaturen in Hessen deutlich an. Bei bis zu 17 Grad stehen die Zeichen auf Frühling - früher als üblich.

Das Wetter in Hessen schaltet um von "kalt und sonnig" auf "mild und wolkig". "Was die Temperaturen angeht, wird sich das Wetter nach Frühling anfühlen", sagt hr-Meteorologe Ingo Bertram. Die frostigen Tage liegen damit erst einmal hinter uns.

Am Freitag erwartet der Wetterexperte für diese Jahreszeit extrem milde Höchstwerte von 10 bis 17 Grad. Es bleibt trocken, allerdings blitzt die Sonne nur manchmal kurz durch das "Gewölk am Himmel", wie Bertram es ausdrückt. Vor allem der Süden Hessens kann hohe Werte erwarten.

Regen nur nachts

Auch am Samstag wird es mit 10 bis 16 Grad frühlingshaft mild und überwiegend trocken. Dabei bekommt die Region um Fulda die meiste Sonne ab, im Rheingau bleibt es eher bewölkt.

Das dreht sich am Sonntag um: Dann wird es am Nachmittag von Westen her sonniger als im Osten. Während es in der Nacht zum Sonntag hier und da regnet, bleibt es tagsüber wieder trocken: perfektes Ausflugswetter also.

Sonne gewinnt an Kraft

Die Natur dürfte angesichts der milden Temperaturen einen Enwicklungsschub erleben, erwartet Bertram. Verglichen mit den durchschnittlichen Temperaturen der Jahre 1991 bis 2020 sind die erwarteten 17 Grad enorm hoch: Normal wären Mitte Februar 7 Grad. "Wir sind da deutlich über dem Schnitt", sagt der hr-Meteorologe.

Für die kommende Woche erwartet Bertram weiter mildes Wetter, allerdings dürfte es wechselhafter werden. Wenn die Sonne sich blicken lässt, sollte man ihr seine Nase aber ruhig mal entgegenstrecken, empfiehlt Bertram: "Die Sonne gewinnt zwar jetzt an Kraft, der UV-Index ist aber noch niedrig." Sonnencreme braucht man also noch nicht.