Fast einen Tag standen Lastwagen- und Autofahrer auf der A5 im Stau - und das bei Schnee, Eis und Temperaturen um den Gefrierpunkt. Nun ist die Autobahn wieder befahrbar. Bei Grünberg hatte es einen tödlichen Auffahrunfall gegeben.

Nachdem am Freitagmorgen auf der A5 zwischen Gießen und Alsfeld (Vogelsberg) noch Stillstand herrschte, entschärfte sich die Situation am Vormittag langsam. Die Autobahnmeisterei nutzte nach Angaben der Verkehrszentrale Lücken zum Streuen und Räumen. Ab Homberg (Ohm) lief der Verkehr wieder.

Auf der Autobahn hatten bereits seit Donnerstagmittag zahlreiche Menschen ausgeharrt, als die Autobahn wegen querstehender Lkw gesperrt wurde. Im Winterwetter waren zahlreiche Fahrzeuge liegengeblieben. Lkw kamen auf glatter Straße nicht mehr vorwärts oder rutschten quer über die Fahrbahn.

Im Rückstau auf der A5 starb ein Lkw-Fahrer, der nahezu ungebremst ins Stauende gefahren war. Bild © Fuldamedia

Ruhezeiten hinderten Fahrer an Weiterfahrt

Man versuche derzeit verstärkt, die Lastwagenfahrer zum Weiterfahren zu bewegen, hatte eine Polizeisprecherin am Morgen gesagt. Das werde aber nicht nur durch das Wetter erschwert. Hinzu kämen auch Treibstoffmangel, weil die Fahrer ihre Heizungen laufen ließen, oder gesetzliche Ruhezeiten, die die Fahrer an der Weiterfahrt hinderten.

Lkw-Fahrer stirbt bei Reinhardshain

Bei einem Auffahrunfall bei Grünberg-Reinhardshain nahe Gießen kam auf der A5 ein 50 Jahre alter Lkw-Fahrer ums Leben. Der Mann war mit seinem Sattelzug kurz nach Mitternacht nahezu ungebremst auf das Ende eines Staus aufgefahren, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der 45 Jahre alte Fahrer des am Stauende wartenden Lastwagens kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Wegen der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die Autobahn in Richtung Kassel am Vormittag noch gesperrt, am Mittag wurde sie wieder freigegeben.

Derweil hat die Autobahn GmbH die Verordnung, dass Fahrzeuge über 3,5 Tonnen nur den rechten Fahrstreifen benutzt dürfen, auf die A5 zwischen Gambacher Kreuz und Hattenbacher Dreieck beschränkt.

Stau auf der A5 bei Grünberg-Reinhardshain (Gießen) Bild © Marc Klug/hr

Staus auf zahlreichen Autobahnen

Am Donnerstag hatten hunderte Menschen stundenlang in Staus auf hessischen Autobahnen festgesteckt. Schnee und glatte Straßen hatten zu erheblichen Behinderungen auf Straßen geführt. Betroffen waren vor allem die Autobahnen 3, 4, 5 und 7.

In Osthessen wurden die Menschen in kilometerlangen Staus von Rettungskräften mit Decken und heißen Getränken versorgt. Auf den meisten Autobahnen entspannte sich die Lage im Laufe des Tages wieder und Staus lösten sich auf.

Ruhigeres Winterwetter am Wochenende

Die Wetterlage sollte sich am Freitag nach den starken Schneefällen der Vortage entspannen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet nur noch vereinzelt Neuschnee, vor allem im Norden.

Am Wochenende stellt sich ruhiges Winterwetter ein. Am Samstag wird es nach Auflösung örtlicher Nebel- und Hochnebelfelder sonnig und trocken bei Höchstwerten von -3 bis 2 Grad. Am Sonntag gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken bei bis zu 4 Grad.