Bei einer hessenweiten Razzia im Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern hat die Polizei insgesamt 53 Wohnungen durchsucht. Neben pornografischem Material wurde auch eine Kinder-Sexpuppe sichergestellt.

Bei Ermittlungen wegen sexueller Gewalt gegen Kinder hat die Polizei in der vergangenen Woche erneut hessenweit Wohnungen durchsucht. Dieses Mal seien 53 Wohnungen betroffen gewesen, teilte das Hessische Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden am Montag mit.

Bei einem 27-jährigen Mann im Landkreis Bergstraße sei dabei eine Kindersexpuppe gefunden worden. Ansonsten stellten die insgesamt fast 200 Beamten bei den Durchsuchungen über 540 Handys, Computer, Laptops und USB-Sticks sicher, die Daten werden nun ausgewertet.

Ermittlungen gegen 53 Männer und drei Frauen

Insgesamt wird gegen 53 Männer und drei Frauen im Alter bis zu 79 Jahren ermittelt. Fünf von ihnen wird sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen vorgeworfen.

Die anderen sollen Kinder- und Jugendpornografie erworben, besessen oder verbreitet haben. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte es zwischen den Beschuldigten keinen Austausch gegeben.

Spezialeinheit der Polizei mit über 300 Mitabeitern

Die Durchsuchungen fanden in den Städten Darmstadt, Frankfurt, Gießen, Kassel und Wiesbaden statt, außerdem in den Landkreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Fulda, Gießen, Hersfeld-Rothenburg, Hochtaunuskreis, Kassel, Lahn-Dill, Limburg-Weilburg, Main-Kinzig, Marburg-Biedenkopf, Offenbach, Rheingau-Taunus, Schwalm-Eder, Vogelsberg und Waldeck-Frankenberg und Wetterau.

Bearbeitet werden die Fälle von der auf den Kampf gegen Kindesmissbrauch spezialisierten Polizeieinheit "BAO Fokus" mit über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie verfolgt in ganz Hessen Sexualstraftäter, dabei kommt es immer wieder zu groß angelegten Wohnungsdurchsuchungen.

Zuletzt hatte es vor vier Wochen eine Razzia in Zusammenhang mit sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen in ähnlich großem Ausmaß in Hessen gegeben. Damals fanden 85 Durchsuchungen in nahezu allen hessischen Landkreisen statt. 23 der Beschuldigten waren jünger als 21 Jahre, bei 12 handelte es sich um Frauen.