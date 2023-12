Weiterhin ist beim Hochwasser keine landesweite Entspannung in Sicht. Viele Flusspegel liegen über der ersten Meldestufe. Die Weser in Bad Karlshafen steht immer noch über Stufe 3. An anderen Stellen sinken die Pegel.

Die Hochwasserlage in Hessen bleibt zumindest teilweise angespannt. Wegen des vielen Regens sei weiterhin "noch keine landesweite Entspannung in Sicht", teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Montag mit.

Am Vormittag war an 37 Pegeln in oder nahe Hessen die Meldestufe 1 überschritten. Fünf Pegel lagen über der Meldestufe 2, und am Pegel Bad Karlshafen stand die Weser weiterhin über der Meldestufe 3. Dort lag der Pegel am Morgen bei 5,54 Metern. Das gilt allerdings als beherrschbar. Ein Sprecher vom Lagedienst des Landkreises Kassel sagte, Maßnahmen seien in Bad Karlshafen erst ab einem Pegel von 6,06 Metern notwendig.

Höchststände teilweise überschritten

Während an der Werra und an der Weser weiterhin eine "deutliche Hochwasserlage" bestehe, seien in den meisten innerhessischen Gewässern die Höchststände überwiegend überschritten, so das HLNUG. Lagen am Sonntag noch zehn Pegel über der Meldestufe 2, waren es am Montagvormittag noch fünf.

An der Lahn blieb es am Montagnachmittag bei der Meldestufe 2 an den Pegeln Leun (Lahn-Dill) und Gießen-Klärwerk. Die Fulda bei Bad Hersfeld fiel auf Meldestufe 1. Auch bei einigen Pegeln von Werra und Eder bestand am Montagnachmittag noch Stufe 2, etwa bei Vöhl-Schmittlotheim (Waldeck-Frankenberg).

An der Orke im Landkreis Waldeck-Frankenberg war vorübergehend die Meldestufe 3 erreicht. Die Feuerwehr sicherte die Ufer mit Sandsäcken. An der Ulster in Philippsthal (Hersfeld-Rotenburg) war ebenfalls kurzzeitig Meldestufe 3 erreicht. Laut HLNUG gehen dort die Wasserstände aber wieder zurück.

Keller und Straßen voller Wasser

In Kassel gab es laut Lagedienst kleinere Einsätze wegen vollgelaufener Keller. Grund war den Angaben zufolge der Rückstau von Grundwasser. Die Polizei in Kassel berichtete von einer eher ruhigen Lage. In Wesertal-Lippoldsberg (Kassel) habe der Ortskern unter Wasser gestanden.

Verschiedene Polizeistationen berichteten von gesperrten Straßen in Hessen infolge von Hochwasser. Meistens handelte es sich um kleinere Straßen, unter anderem in den Kreisen Kassel und Werra-Meißner, im Raum Fulda sowie im Lahn-Dill-Kreis.

Nach Aussage des hr-Wetterexperten Stefan Laps sieht es derzeit in Hessen in Sachen Hochwasser im Vergleich zu Nachbarländern wie Niedersachsen oder Bayern glimpflich aus. Allerdings sorgen anhaltende Regenfälle für Wassernachschub. Ab Dienstag soll der Regen aber zumindest vorübergehend nachlassen.

Steigende Pegel an Rhein und Main

Besonders am Main müsse mit kontinuierlich steigenden Pegeln gerechnet werden. In Hanau wurde am Montagmorgen mit 2,80 Metern die erste Meldestufe erreicht. Eine Hochwasserwelle am Obermain, die von großen Regenmengen und Schmelzwasser aus den Mittelgebirgen genährt wird, dürfte Städte wie Offenbach und Frankfurt laut Laps Mitte kommender Woche erreichen.

Erwartet wird dann auch am Main die Meldestufe 2. An kleineren Nebenflüssen könnten die Pegel schneller ansteigen, so Laps, allerdings ebbe hier das Hochwasser naturgemäß auch schneller wieder ab. Auch am Rhein steigen die Pegel derzeit noch.

Experte: "Das werden wir in Zukunft häufiger sehen"

Eine nachhaltige Entspannung ist angesichts der Wetterlage wohl nicht in Sicht. "Das Hochwasserthema wird uns bis ins neue Jahr hinein beschäftigen", meint der Experte. Windiges Wetter sorge in den nächsten Tagen in Verbindung mit dem Regen zudem für Gefahren durch umstürzende Bäume. "Wenn die Böden richtig nass sind, dann reicht auch mal eine stürmische Böe, um so einen Baum umzuwerfen", warnt Laps.

Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor Dauerregen und starkem Wind in vielen hessischen Landkreisen. Am stärksten betroffen sind der Norden und Nordwesten.

Ein Hochwasser, wie wir es zur Zeit erleben, kommt laut Laps alle zehn bis 20 Jahre vor: "Allerdings werden wir das wegen der Erderwärmung in den nächsten Jahren häufiger sehen." Der Meteorologe erklärt das so: "Die Wintermonate werden milder, es ist mehr Wasserdampf in der Atmosphäre. Bei Tiefdrucklagen kann es dann heftige Niederschläge geben." Der Dezember 2023 war jedenfalls zu nass. Laut Laps wurde das monatliche Soll an Niederschlägen bereits überschritten.

Weitere Informationen Die Meldestufen Meldestufe 1 ist erreicht, wenn Gewässer voll sind, teilweise sogar über die Ufer treten.

ist erreicht, wenn Gewässer voll sind, teilweise sogar über die Ufer treten. Meldestufe 2 entspricht einem größeren Hochwasser, zum Beispiel der Überflutung ufernaher Grundstücke. Es kann leichte Verkehrsbehinderungen auf Gemeinde- und Hauptverkehrsstraßen geben. Einzelne Gebäude sind gefährdet, Keller können volllaufen.

entspricht einem größeren Hochwasser, zum Beispiel der Überflutung ufernaher Grundstücke. Es kann leichte Verkehrsbehinderungen auf Gemeinde- und Hauptverkehrsstraßen geben. Einzelne Gebäude sind gefährdet, Keller können volllaufen. Meldestufe 3 entspricht einem außergewöhnlichem Hochwasser: Bebaute Gebiete sind im größerem Umfang überflutet, überörtliche Verkehrsanbindungen können gesperrt sein, möglicherweise müssen Deiche verstärkt werden. Ende der weiteren Informationen