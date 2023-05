Tierunterstand in Lützelbach brennt nieder

Ein Tierunterstand ist am Montagmorgen in Brand geraten.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brannte die Hütte komplett ab. Die Beamten schließen Brandstiftung als Ursache nicht aus und prüfen, ob ein Zusammenhang zu einem weiteren Brand am Montag in Buchen-Hainstadt (Baden-Württemberg) besteht.