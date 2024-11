"Tour der Hoffnung" - Spenden aus Benefiztour in Gießen

Die Benefiz-Organisation "Tour der Hoffnung" zugunsten krebskranker Kinder verteilt die Spenden aus ihrer Radtour in diesem Jahr an 25 Einrichtungen.

Veröffentlicht am 11.11.24 um 17:35 Uhr

Die rund 1,3 Millionen Euro gehen an Kinderkliniken, Forschungslabore, Elternvereine und Reha-Einrichtungen aus ganz Deutschland, wie die Organisation in Gießen am Montag mitteilte.