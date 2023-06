Uni-Klinikchef in Frankfurt für weniger Notaufnahmen

Der Direktor der Frankfurter Universitätsklinik Jürgen Graf, hat sich für eine Reduktion von Notaufnahmen in Ballungszentren ausgesprochen.

Nach Ansicht von Graf würden in Frankfurt vier oder fünf Notaufnahmen statt wie bisher 15 ausreichen. Voraussetzung da- für sei jedoch eine größere Durchlässigkeit zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. So sollten Patienten künftig von einem gemeinsamen Empfang betreut und dann an die Ambulanz oder die Stationen überwiesen werden. Das jetzige System sei zu ineffizient und zu teuer.