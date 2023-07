Starkregen am Bahnhof Eisenach auf der ICE-Stecke nach Fulda

Starkregen am Bahnhof Eisenach auf der ICE-Stecke nach Fulda Bild © hr, Benjamin Holler

Unwetter haben im Norden und Osten Hessens für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die ICE-Strecke zwischen Fulda und Erfurt wurde gesperrt. Auf der A7 zwischen Melsungen und Guxhagen kam es zu Unfällen.

Unwetter mit Gewitter und Starkregen sind am Montagnachmittag über Hessen gezogen. Es kam an mehreren Stellen zu Verkehrsbehinderungen. Im Bahnverkehr musste die ICE-Strecke zwischen Fulda und Erfurt gesperrt werden.

Die Ursache lagen kurz hinter der Grenze zu Hessen: Bei Gerstungen in Thüringen war "Vegatation in die Oberleitung gefallen", wie eine Bahnsprecherin sagte. Genaues wisse man noch nicht, ein Baum sei nicht ausgeschlossen. Die Strecke zwischen Bebra und Eisenach wurde komplett gesperrt.

Auch Bahnstrecke bei Kassel gesperrt

In Eisenach etwa musste gegen 17.25 Uhr ein ICE in Richtung Fulda seine Fahrt unterbrechen. Zudem soll weiter östlich ein ICE in einen umgestürzten Baum gefahren sein, wie ein zufällig mitreisender hr-Reporter vom Zugpersonal erfuhr. Das konnte die Bahn zunächst nicht bestätigen.

Die Bahnstrecke zwischen Kassel und Altenbeken bei Paderborn in Nordrhein-Westfalen musste ebenfalls wegen "Vegetation in der Oberleitung" gesperrt werden. Einzelheiten waren auch hier noch unklar.

Mehrere Unfälle auf A7

Auch auf den Straßen sorgte Starkregen für Behinderungen. Die A7 musste zwischen Melsungen und Guxhagen im Schwalm-Eder-Kreis in Richtung Norden gesperrt werden, nachdem es bei Nässe zu mindestens zwei Unfällen gekommen war. Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.