Schnee und Glätte haben in Hessen zu zahlreichen Unfällen geführt. Am Flughafen Frankfurt wurden Dutzende Flüge gestrichen.

Videobeitrag Video Wintereinbruch – Schnee sorgt für Glätteunfälle in Hessen Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Schon einige Tage vor dem meteorologischen Winteranfang am 1. Dezember befindet sich Hessen vielerorts unter einer weißen Schneeschicht. In höheren Lagen schneite es am Montagvormittag, bis zum Mittag sank die Schneefallgrenze merklich, so dass auch in den Niederungen zum Beispiel des Rhein-Main-Gebiets verbreitet Schnee fiel.

Bildergalerie Bildergalerie Wintereinbruch in Hessen Bild lädt... 1/6 Wintereinbruch in Hessen. Selbst in tieferen Lagen fiel am Montag Schnee. Es kam zu Glätteunfällen, am Flughafen Frankfurt wurden Dutzende Flüge gestrichen. Bild © picture-alliance/dpa Ende der Bildergalerie

Am Flughafen Frankfurt wurden aufgrund des Schneefalls mehrere Dutzend Flüge gestrichen, wie ein Fraport-Sprecher dem hr sagte. Einzelne Bahnen hätten zum Räumen gesperrt werden müssen. Deshalb seien vorsorglich mehrere Kurz- und Mittelstreckenflüge abgesagt worden.

Neuschnee am Montagvormittag in Schmitten im Taunus Bild © hr/Saskia Klingelschmitt

Mehrere Unfälle mit meist glimpflichen Verlauf

Der Wintereinbruch stellte die Einsatzkräfte vielerorts vor Herausforderungen. Verschiedene Polizeipräsidien berichteten von glättebedingten Unfällen, vor allem in höheren Lagen kam es zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Es blieb in den meisten Fällen jedoch bei Blechschäden.

Zu stärkeren Beeinträchtigungen sei es im Taunus gekommen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen in Wiesbaden. Demnach standen Fahrzeuge, darunter auch Lastwagen quer auf den Straßen, wodurch es an manchen Stellen kaum ein Durchkommen gegeben habe. Unter anderem bildete sich auf der B455 zwischen Wiesbaden und Naurod in Richtung Königstein wegen Schneeglätte zwischenzeitlich ein drei Kilometer langer Stau.

Bei Eschenburg (Lahn-Dill) verletzte sich ein Mensch bei einem Unfall mit einem Auto und einem Lastwagen leicht, sagte ein Sprecher der Polizei in Gießen. Hintergrund sei eine glatte Fahrbahn gewesen, ebenso wie bei einem weiteren Unfall in Eschenburg, bei dem ein Auto in die Leitplanke rutschte. Dort gab es keine Verletzten. Bei Gießen seien zudem zwei Autos in den Fahrbahngraben gerutscht, es blieb auch hier bei einem Blechschaden.

Umgestürzte Bäume und Einschränkungen bei Bussen

Umgestürzte Bäume hielten unter anderem die Feuerwehr in Wiesbaden auf Trab. In Wiesbaden kam es zudem zu Einschränkungen im Busverkehr - so verkehrten unter anderem die Linien 6 und 33 auf einer kürzeren Route. Hintergrund sei, dass die längeren Busse die stärkeren Steigungen auf der Strecke unter den Wetterbedingungen nicht bewältigen könnten, sagte eine Sprecherin.

Auf vielen Strecken blieben Fahrzeuge quer auf der Fahrbahn stehen, so auf der B260 bei Bad Schwalbach und auf der B455 bei Wiesbaden-Heßloch.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts Einstellungen

Auf der Landstraße zwischen Idstein (Rheingau-Taunus) und Eppstein (Main-Taunus) stürzten Bäume auf die Fahrbahn, ebenso auf der L347 bei Limburg-Staffel. Der Rheingau-Taunus-Kreis warnte , es komme wegen der starken Schneefälle zu Gefahren, auch durch umstürzende Bäume. Der Aufenthalt im Wald sowie Autofahrten sollen demnach möglichst vermieden werden.

Weil der Schnee die Luft runterkühlt auf etwa 0 Grad, kann der Schnee auch in tieferen Lagen liegen bleiben, wie hr-Meteorologe Michael Köckritz erklärt. Die Temperaturen waren bereits am Wochenende überall in den einstelligen Bereich gesunken, in höheren Lagen lag bereits der erste Schnee, so in Willingen und auf der Wasserkuppe. Auch auf dem Kleinen Feldberg im Taunus lag am Montagmorgen neun Zentimeter Schnee.

Dienstag nur im Osten und Süden Schnee

Auch für Dienstag ist den Meteorologen zufolge weiterhin mit Glätte zu rechnen. Sie erwarten vor allem nach Osten und Süden hin weiter Schnee, in tieferen Lagen regnet es. Richtung Norden und Westen bleibt es hingegen oft trocken. Die Höchstwerte bleiben ähnlich mit minus 2 bis 4 Grad. In Hochlagen sei allerdings weiter Dauerfrost möglich. In der Nacht kühlt es laut Vorhersage weiter auf bis zu minus 5 Grad ab.

Wetter Regenradar für Hessen und Deutschland mit Prognose Das Radar zeigt, wohin Regen oder Schnee ziehen - mit zwei Stunden Regenprognose. Alle fünf Minuten gibt es ein neues Radarbild mit der aktuellen Niederschlagsmenge. Gemessen wird mit Hilfe des Echos von Wetterradar-Stationen. Je stärker das Signal von Wolken und Regentropfen zurück an die Sendestation reflektiert wird, desto stärker ist der Niederschlag. Die Farben kennzeichnen die Stärke. Zur Übersicht

Im Norden Hessens bleibt es auch am Mittwoch bewölkt und bedeckt mit einigen Regen- oder Schneeschauern. Im Süden bleibt es dagegen trocken, und die Wolken lockern auf.

Hessens Straßenmeistereien sind nach Angaben der zuständigen Behörde Hessen Mobil gut vorbereitet - mit 1.000 Mitarbeitenden im Winterdienst sowie 90.000 Tonnen Salz, die für freie Straßen sorgen sollen.

Polizei nimmt Drifter auf Hoherodskopf ins Visier

Der erste Schneefall lockte zudem am Wochenende Drifter auf den Hoherodskopf (Vogelsberg). Wie die Polizei am Montag mitteilte, fand eine Streife in der Nacht zu Sonntag auf einem Parkplatz insgesamt 45 Fahrzeuge und rund 80 Personen vor. Beim Driften übersteuern die Fahrer ihr Fahrzeug absichtlich - und nicht immer auf speziellen und dafür geeigneten Arealen wie Rennstrecken.

Mehrere Anrufer hätten sich bei der Polizei über lautstarke Driftaktionen auf dem Hochplateau beschwert, hieß es. Die Beamten trafen den Angaben zufolge vor Ort zwei Fahrzeuge an, die gerade ihre Kreise zogen. Gegen die Fahrzeugführer seien Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unnötiger Abgasverursachung mit Vorsatz eingeleitet worden, die mit jeweils 160 Euro geahndet würden, hieß es.

Die Polizei kündigte an, auch in den kommenden Wochen verstärkt auf dem Hoherodskopf präsent zu sein und Verstöße zu ahnden.

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht