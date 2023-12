Ausflügler am Großen Feldberg in Schmitten (Hochtaunus).

Winterliche Landschaften in Taunus und Rhön werden am Wochenende viele Ausflügler und Wintersport-Fans anziehen. Das Wetter wird günstig. Allerdings besteht Schneebruch-Gefahr.

Audiobeitrag Audio Winter-Wochenende im Taunus – Gefahr durch herabfallende Äste Audio Schneebedeckte Äste in Glashütten. Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Der Winter ist in Hessen angekommen und geblieben: Am Freitag um 7 Uhr lagen auf dem Kleinen Feldberg nahe Glashütten (Hochtaunus) 30 Zentimeter Schnee, auf dem Ettelsberg bei Willingen (Waldeck-Frankenberg) 28 Zentimeter und auf Hessens höchstem Berg, der Wasserkuppe, 26 Zentimeter.

Das Wochenende verspricht gutes Wetter und wird entsprechend viele Menschen in die Schnee-Gebiete locken. Die Parkplätze rund um den Großen Feldberg sind nach dem starken Schneefall Anfang der Woche inzwischen geräumt worden, wie der Naturpark Taunus mitteilte. Die Polizei behalte sich vor, die Zufahrten zum Großen Feldberg zu sperren, falls der Andrang zu groß sei.

Äste könnten durch Schneelast herabstürzen

Die Behörden wie Hessenforst und die Forstämter in Königstein, Kronberg und Oberursel warnen allerdings davor, den Wald zu betreten. Nach dem Wintereinbruch besteht immer noch Gefahr durch Ast- und Schneebruch. Bäume könnten umstürzen.

Das gilt laut Warnung des Naturparks Taunus nicht nur für die Höhenlagen, sondern insbesondere auch für die Tieflagen auf Straßen, Wegen und Plätzen. Mitarbeiter des Naturparks sind demnach seit Freitagmorgen draußen, um bei Tageslicht sondieren, wie hoch die Gefahr auf den Waldwegen ist.

Pistenbetrieb in der Rhön gestartet

Rund um den Großen Feldberg im Taunus und am Hoherodskopf im Vogelsberg stehen aus Naturschutzgründen keine Schneekanonen. Die Betreiber sind auf natürlichen Schnee angewiesen.

In der Rhön ging der Pistenbetrieb bereits am Freitag los, am Zuckerfeld nahe der Wasserkuppe wurden die Lifte angeschaltet. In der Ski- und Rodelarena auf der Wasserkuppe wird am Samstagvormittag der Betrieb gestartet. Willingen will am zweiten Adventswochenende mit dem Liftbetrieb starten.

Etwas Neuschnee zum Wochenbeginn

Am Wochenende kommen wohl kaum nennenswerte Schneemengen hinzu. Am Samstag bleibt es meist trocken. Neben dichten Wolken scheint regional die Sonne bei Höchstwerten von -4 bis 1 Grad. Am Sonntag wird es teils sonnig, teils bewölkt. Es gibt einzelne Schneeschauer bei -3 bis 2 Grad.

In den Nächten kann es unter Umständen glatt werden. In der Nacht zum und am Montag kommt bei vielen Wolken zeitweise etwas Schnee oder Schneeregen dazu.

