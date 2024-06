Wer wird neuer Bürgermeister oder neue Bürgermeisterin? In gleich 21 hessischen Städten und Gemeinden stand neben der Europawahl am Sonntag auch diese Entscheidung an. Wo gewählt wurde und wer gewonnen hat - eine Übersicht.

Zahlreiche Bewohner und Bewohnerinnen in hessischen Kommunen haben am Sonntag nicht nur bei der Europawahl abgestimmt, sondern auch einen neuen Rathauschef oder eine neue Rathauschefin für ihre Gemeinde oder ihre Stadt gewählt. Hier erfahren Sie am Sonntagabend ab 18 Uhr, wie die Bürgermeisterwahlen in Hessen am 9. Juni ausgegangen sind.

Erste Ergebnisse liegen vor - etwa aus Rasdorf, Hofbieber, Bad Salzschlirf (alle drei aus Osthessen) sowie aus Herleshausen, Korbach (beide aus Nordhessen) und Elbtal (Mittelhessen).

Nordhessen:

{if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 9930 ? 'Abschnitt Baunatal (Kassel) schließen' : 'Abschnitt Baunatal (Kassel) öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 9930 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::Baunatal (Kassel) -Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem9930" > Baunatal (Kassel) Die amtierende Bürgermeisterin Manuela Strube (SPD) wurde im Januar zur Staatssekretärin im hessischen Arbeitsministerium ernannt. Deshalb wird es einen Wechsel im Rathaus geben: Daniel Jung (SPD), Henry Richter und Gerhild Tuchan (beide unabhängig) stehen zur Wahl. {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 7761 ? 'Abschnitt Felsberg (Schwalm-Eder) schließen' : 'Abschnitt Felsberg (Schwalm-Eder) öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 7761 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::Felsberg (Schwalm-Eder) -Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem7761" > Felsberg (Schwalm-Eder) Krankheitsbedingt ist Volker Steinmetz (unabhängig) nach 15 Jahren als Bürgermeister vorzeitig in den Ruhestand versetzt worden. Um den Posten bewerben sich Timo Wunsch, Björn Faupel und Patrick Weide (alle unabhängig). {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 3696 ? 'Abschnitt Herleshausen (Werra-Meißner) schließen' : 'Abschnitt Herleshausen (Werra-Meißner) öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 3696 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::Herleshausen (Werra-Meißner) -Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem3696" > Herleshausen (Werra-Meißner) Carolin Gisselmann Bild © Saskia Babkowski Der seit 2018 amtierende Bürgermeister Lars Böckmann (unabhängig) ist bei der Wiederwahl in Herleshausen gescheitert: Seine Gegenkandidatin Carolin Gisselmann von der Wählergemeinschaft Südringgau (WSRG) übernimmt sein Amt. Sie erreichte am Sonntag rund 54,8 Prozent der Stimmen. Ihr Konkurrent Böckmann erreichte rund 45,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 73,5 Prozent. {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 9804 ? 'Abschnitt Korbach (Waldeck-Frankenberg) schließen' : 'Abschnitt Korbach (Waldeck-Frankenberg) öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 9804 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::Korbach (Waldeck-Frankenberg) -Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem9804" > Korbach (Waldeck-Frankenberg) Bild © Stefan Kieweg In Korbach zieht nach 24 Jahren ein neuer Bürgermeister ins Rathaus: Der unabhängige Kandidat Stefan Kieweg übernimmt das Amt von Noch-Bürgermeister Klaus Friedrich (unabhängig), der nicht erneut zur Wahl angetreten war. Rund 58,8 Prozent der Stimmen entfielen auf Kieweg. Rund 18,3 Prozent der Stimmen erzielte Henrik Ludwig von der SPD, rund 14,8 Prozent Thomas Kuhnhenn (unabhängig), rund 5,1 Prozent Jutta Hense (unabhängig) sowie rund 3,1 Prozent Gregor Mainusch (unabhängig).

Osthessen:

{if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 6796 ? 'Abschnitt Bad Salzschlirf (Fulda) schließen' : 'Abschnitt Bad Salzschlirf (Fulda) öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 6796 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::Bad Salzschlirf (Fulda) -Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem6796" > Bad Salzschlirf (Fulda) Bild © Peter Klug Herausforderer Peter Klug (Freie Wählerliste) löst Bürgermeister Matthias Kübel (unabhängig) in Bad Salzschlirf ab. Kübel hatte eine dritte Amtszeit abgestrebt, doch kam bei der Wahl nur auf rund 40,2 Prozent der abgegebenen Stimmen. Peter Klug erreichte rund 59,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei der Bürgermeisterwahl bei rund 66,3 Prozent. {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 5903 ? 'Abschnitt Hofbieber (Fulda) schließen' : 'Abschnitt Hofbieber (Fulda) öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 5903 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::Hofbieber (Fulda) -Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem5903" > Hofbieber (Fulda) Markus Röder Bild © Stadt Hofbieber Markus Röder (unabhängig) bleibt Bürgermeister von Hofbieber. Die Wahl fiel am Sonntag deutlich aus: Rund 91,2 Prozent stimmten für den einzigen Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl. Rund 8,8 Prozent stimmten gegen den amtierenden Rathauschef. Röder ist seit 2012 Bürgermeister von Hofbieber. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 70,3 Prozent. {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 2908 ? 'Abschnitt Rasdorf (Fulda) schließen' : 'Abschnitt Rasdorf (Fulda) öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 2908 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::Rasdorf (Fulda) -Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem2908" > Rasdorf (Fulda) Jürgen Hahn (CDU) Bild © Jürgen Hahn Der amtierende Bürgermeister Jürgen Hahn (CDU) geht in eine dritte Amtszeit: Die Bürger und Bürgerinnen in Rasdorf (Fulda) haben mit rund 81,8 Prozent für Hahn gestimmt - er war wie bei den zwei Wahlen zuvor der einzige Kandidat bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag. Rund 18,2 Prozent stimmten gegen den derzeitigen Rathauschef. Die Wahlbeteiligung lag bei 77,9 Prozent.

Mittelhessen:

{if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 2943 ? 'Abschnitt Altenstadt (Wetterau) schließen' : 'Abschnitt Altenstadt (Wetterau) öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 2943 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::Altenstadt (Wetterau) -Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem2943" > Altenstadt (Wetterau) Der amtierende Bürgermeister Norbert Syguda (SPD) tritt nach vier Amtszeiten nicht mehr an. Stattdessen stehen zur Wahl: Sven Müller-Winter (CDU), Stefan Jagsch (Die Heimat), Dominic Imhof (unabhängig) und Alexander Diller (Die Partei). {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 3251 ? 'Abschnitt Elbtal (Limburg-Weilburg) schließen' : 'Abschnitt Elbtal (Limburg-Weilburg) öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 3251 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::Elbtal (Limburg-Weilburg) -Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem3251" > Elbtal (Limburg-Weilburg) Bild © Thomas Fröhlich Thomas Fröhlich (CDU) wird neuer Bürgermeister von Elbtal. Er erreichte am Sonntag rund 58,2 Prozent der Stimmen, sein Konkurrent Tobias Wagner (unabhängig) unterlag mit rund 41,9 Prozent. Krankheitsbedingt war Elbtals amtierender Bürgermeister Joachim Lehnert (unabhängig) nicht zur Wiederwahl angetreten. Rund 69,7 Prozent der Wahlberechtigten nahmen an der Bürgermeisterwahl teil. {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 1538 ? 'Abschnitt Greifenstein (Lahn-Dill) schließen' : 'Abschnitt Greifenstein (Lahn-Dill) öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 1538 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::Greifenstein (Lahn-Dill) -Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem1538" > Greifenstein (Lahn-Dill) Marion Sander (unabhängig) ist seit 2018 Bürgermeisterin und kandidiert erneut. {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 8364 ? 'Abschnitt Ober-Mörlen (Wetterau) schließen' : 'Abschnitt Ober-Mörlen (Wetterau) öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 8364 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::Ober-Mörlen (Wetterau) -Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem8364" > Ober-Mörlen (Wetterau) Bürgermeisterin Kristina Paulenz (SPD) tritt nicht mehr an. Es kandidieren Maria Keller (CDU), Mario Sprengel (SPD) und Catinca Roth (FWG). {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 3684 ? 'Abschnitt Sinn (Lahn-Dill) schließen' : 'Abschnitt Sinn (Lahn-Dill) öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 3684 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::Sinn (Lahn-Dill) -Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem3684" > Sinn (Lahn-Dill) Bürgermeister Hans-Werner Bender (unabhängig) bekommt es mit einem Herausforderer zu tun: Michael Krenos ist in der SPD, tritt aber als unabhängiger Bewerber an. {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 4604 ? 'Abschnitt Weilmünster (Limburg-Weilburg) schließen' : 'Abschnitt Weilmünster (Limburg-Weilburg) öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 4604 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::Weilmünster (Limburg-Weilburg) -Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem4604" > Weilmünster (Limburg-Weilburg) Mario Koschel (unabhängig) möchte Bürgermeister bleiben. Er ist der einzige Kandidat für das Amt.

Rhein-Main:

{if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 3431 ? 'Abschnitt Dreieich (Offenbach) schließen' : 'Abschnitt Dreieich (Offenbach) öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 3431 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::Dreieich (Offenbach) -Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem3431" > Dreieich (Offenbach) Martin Burlon (unabhängig) strebt seine zweite Amtszeit als Bürgermeister an. Sein Herausforderer ist Maik Zimmer von der SPD. {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 4106 ? 'Abschnitt Eltville am Rhein (Rheingau-Taunus) schließen' : 'Abschnitt Eltville am Rhein (Rheingau-Taunus) öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 4106 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::Eltville am Rhein (Rheingau-Taunus) -Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem4106" > Eltville am Rhein (Rheingau-Taunus) Seit 2006 ist Patrick Kunkel von der CDU Bürgermeister von Eltville, jetzt will er zum vierten Mal gewählt werden. Helmut Günter Fell von den Grünen möchte das verhindern. {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 3926 ? 'Abschnitt Flörsheim am Main (Main-Taunus) schließen' : 'Abschnitt Flörsheim am Main (Main-Taunus) öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 3926 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::Flörsheim am Main (Main-Taunus) -Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem3926" > Flörsheim am Main (Main-Taunus) Bernd Blisch (CDU) möchte in seine zweite Amtszeit als Bürgermeister gehen. Er bekommt es mit drei Herausforderern zu tun: Michael Antenbrink (SPD), Tobias Luger von den Freien Bürgern Flörsheim (dfb) und Mimoun Houmami (unabhängig). {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 1127 ? 'Abschnitt Freigericht (Main-Kinzig) schließen' : 'Abschnitt Freigericht (Main-Kinzig) öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 1127 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::Freigericht (Main-Kinzig) -Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem1127" > Freigericht (Main-Kinzig) Amtsinhaber Albrecht Eitz von der SPD steht nicht mehr zur Wahl. Stattdessen bewerben sich folgende vier Kandidaten: Carmen Brönner (Die Freigerichter), Mirko Wolf, Waldemar Gogel und Jörg Haberkorn (alle unabhängig). {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 8744 ? 'Abschnitt Niedernhausen (Rheingau-Taunus) schließen' : 'Abschnitt Niedernhausen (Rheingau-Taunus) öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 8744 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::Niedernhausen (Rheingau-Taunus) -Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem8744" > Niedernhausen (Rheingau-Taunus) Joachim Reimann (CDU) war bis Ende Januar Bürgermeister von Niedernhausen, dann trat er sein neues Amt als Bürgermeister der Nachbargemeinde Taunusstein an, die ihn im Oktober gewählt hatte. Lucie Maier-Frutig (CDU) und Mathias Päßler (unabhängig) wollen nun den Posten im Niedernhausener Rathaus besetzen. {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 5440 ? 'Abschnitt Schlangenbad (Rheingau-Taunus) schließen' : 'Abschnitt Schlangenbad (Rheingau-Taunus) öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 5440 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::Schlangenbad (Rheingau-Taunus) -Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem5440" > Schlangenbad (Rheingau-Taunus) Marco Eyring (CDU) will Bürgermeister bleiben. Einziger Herausforderer ist Thorsten Rupprecht (unabhängig).

Südhessen:

{if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 7840 ? 'Abschnitt Bad König (Odenwald) schließen' : 'Abschnitt Bad König (Odenwald) öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 7840 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::Bad König (Odenwald) -Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem7840" > Bad König (Odenwald) Frank Hofferbert Bild © Maren Kunkelmann Frank Hofferbert von der Wählergemeinschaft Zukunft Bad König (ZBK) hat die Bürgermeisterwahl in Bad König gewonnen: Er löst mit einem Ergebnis von rund 61,5 Prozent den amtierenden Rathauschef Axel Muhn (unabhängig) ab. Muhn erreichte nur 20,5 Prozent der abgegebenen Stimmen. Der dritte Kandidat Klaus-Dieter Horn (SPD) erzielte rund 18,0 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 60,3 Prozent. {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 7484 ? 'Abschnitt Erzhausen (Darmstadt-Dieburg) schließen' : 'Abschnitt Erzhausen (Darmstadt-Dieburg) öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 7484 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::Erzhausen (Darmstadt-Dieburg) -Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem7484" > Erzhausen (Darmstadt-Dieburg) Bürgermeisterin ist seit sechs Jahren Claudia Lange von der Wählergemeinschaft Gemeinsam für Erzhausen (GfE). Nun will sie ihre zweite Amtszeit antreten. Gegenkandidatin Özlem Gün (parteilos) wird von SPD, Grünen und CDU unterstützt.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Super-Wahlsonntag in Hessen Hessen hat gewählt: Über den aktuellen Stand der Auszählung, Prognose und Hochrechnungen zur Europawahl informieren wir Sie hier. Alle Ergebnisse im Detail finden Sie in unserer Übersicht. Neben der Europawahl fanden zahlreiche Bürgermeisterwahlen statt. Außerdem wählten die Landkreise Limburg-Weilburg und Lahn-Dill einen neuen Landrat oder eine neue Landrätin. In Marburg, Limburg, Kiedrich (Rheingau-Taunus) und den nordhessischen Gemeinden Ottrau, Oberaula und Neukirchen standen außerdem Bürgerentscheide an. Ende der weiteren Informationen