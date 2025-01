Externer Inhalt

An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) . Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters.

An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) . Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen .

Das Regierungspräsidium in Kassel genehmigte 87 Anlagen, das RP Gießen 38 und das RP Darmstadt 45. Hessen liegt damit über dem Bundesdurchschnitt. Auch die für Windkraft vorgeschriebenen Flächen - zwei Prozent der Landesfläche - sind bereits ausgewiesen. Doch noch lange nicht stehen überall dort Windräder.

Die Genehmigungsverfahren wurden zuletzt deutlich beschleunigt. Ihre Dauer sank von durchschnittlich 35 auf 15 Monate, wie das Wirtschaftsministerium mitteilt. Von der Genehmigung bis zur Inbetriebnahme vergehen meist noch einmal rund zwei Jahre.

Insgesamt stellt die Windkraft nach Angaben des aktuellen Monitoringberichts "Energiewende in Hessen" der Landesenergie-Agentur die zweitwichtigste Quelle unter den erneuerbaren Energien im Land dar. 38,2 Prozent der regenerativ erzeugten elektrischen Leistung stammten daraus (Stand: Ende 2023). Übertroffen wurde das nur von der Photovoltaik (56,5 Prozent).

Der Anteil der Erneuerbaren an der Bruttostromerzeugung in Hessen betrug Ende 2023 mit 10,5 Terawattstunden rund 60 Prozent. 2015 lag dieser Wert noch bei 39 Prozent (etwa sechs Terawattstunden), 2005 bei fünf Prozent (unter zwei Terawattstunden).

Lars Rotzsche, der stellvertretende Landesvorsitzender des Bundesverbands Windenergie und einer der drei Geschäftsführer der Windpark Reinhardswald GmbH, sieht in Hessen allerdings noch Nachholbedarf im Vergleich mit anderen Bundesländern.

So seien 2024 bundesweit 635 Windkraftanlagen gebaut worden, davon 22 in Hessen. Das seien 3,7 Prozent des Jahresausbaus in Deutschland. "Von daher ist da noch viel Luft nach oben", findet Rotzsche.

Die Landesregierung erwartet für 2025 erneut einen deutlichen Anstieg beim Ausbau der Windenergie und eine entsprechend höhere Stromproduktion. In den vergangenen fünf Jahren lagen die jeweiligen Zuwachsraten bei der aus Windkraft erzeugten elektrischen Leistung zwischen 11,7 und 163,4 Prozent.

Der Klimawandel sei "eine ernsthafte Herausforderung" und erfordere "durchdachte Lösungen und keinen blinden Aktivismus", schreibt das Bündnis Sahra Wagenknecht in seinem Wahlprogramm . Mittel zum Klimaschutz sollten daher dort eingesetzt werden, wo sie die größtmögliche Wirkung erzielten und zugleich nicht das Leben der Menschen teurer machten. Die aktuelle Energiepolitik in Deutschland treibe jedoch die Preise und fördere das Risiko von Dunkelflauten. Besser sei eine Rückkehr zur Gasversorgung zu moderaten Kosten, weswegen die Bundesrepublik wieder mit Russland darüber verhandeln solle. Eine hundertprozentige Energieversorgung aus Erneuerbaren anzustreben, sei "Wunschdenken", so das BSW.

Auch bei der Energieerzeugung setzt die FDP auf den Markt. EEG-Subventionen für neue Anlagen zur regenerativen Stromerzeugung müssten entfallen, da der Hauptteil der Stromproduktion bereits aus erneuerbaren Quellen komme. "Eine Vergütung am Markt würde gewährleisten, dass Photovoltaik- und Windkraftanlagen nur gebaut werden, wenn ausreichend Netze und Speicher vorhanden sind, um die Nutzung des produzierten Stroms sicherzustellen", schreiben die Liberalen in ihrem Wahlprogramm . Grundsätzlich sollten die Formen der Energieerzeugung erlaubt werden, die sich wirtschaftlich durchsetzen. Dazu könnten Fracking, Kernfusion oder neue Atomkraftwerke zählen. Die Stromsteuer will die FDP abschaffen, maßgeblich solle nur noch der CO2-Preis sein.

Die Grünen freuen sich in ihrem Wahlprogramm : "Wind und Sonne liefern so viel günstigen Strom wie nie zuvor." Folglich werben sie für einen weiteren Ausbau der Anlagen und Netze, da das nach ihrer Meinung zu günstigen Energiepreisen führt. Sie stellen für den Fall einer Regierungsbeteiligung in Aussicht, die Stromsteuer zu senken und die Netzentgelte für überregionale Stromleitungen zu übernehmen. Das entlaste eine Familie im Jahr um 400 Euro, schreiben sie.

Die AfD lehnt in ihren " Kernforderungen zur Bundestagswahl " so ziemlich alles ab, was mit nachhaltiger Energieerzeugung zu tun hat: Die Partei will keine Förderprogramme mehr für Klimaschutz, aus der angeblich teuren Energiewende und aus der EU-Klimapolitik aussteigen und dafür wieder in die Nutzung der Kernenergie einsteigen und die Kohlekraftwerke erhalten. Das bedeutet wohl: keinen weiteren Ausbau der Windenergie.

Die Unionsparteien CDU und CSU bekennen sich in ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl "ideologiefrei und technologieoffen zu bezahlbarer Energie" sowie zu "einem zielgerichteten weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien". Dabei erwähnen sie Windenergie an Land und auf See. Die Versorgung absichern will die Union "durch eine pragmatische Kraftwerkstrategie". Dazu soll es Kohlekraftwerke bis zum vereinbarten Ausstieg geben, außer sie würden durch Gaskraftwerke ersetzt. CDU/CSU wollen "schnellstmöglich" prüfen lassen, ob ein Wiedereinstieg in die Kernenergie sinnvoll und finanzierbar ist.

CDU/CSU

Die Unionsparteien CDU und CSU bekennen sich in ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl "ideologiefrei und technologieoffen zu bezahlbarer Energie" sowie zu "einem zielgerichteten weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien". Dabei erwähnen sie Windenergie an Land und auf See. Die Versorgung absichern will die Union "durch eine pragmatische Kraftwerkstrategie". Dazu soll es Kohlekraftwerke bis zum vereinbarten Ausstieg geben, außer sie würden durch Gaskraftwerke ersetzt. CDU/CSU wollen "schnellstmöglich" prüfen lassen, ob ein Wiedereinstieg in die Kernenergie sinnvoll und finanzierbar ist.

SPD

In ihrem Regierungsprogramm , wie sie es nennt, spricht sich die SPD für eine verstärkte Nutzung der Windkraft und weiterer nachhaltiger Energiequellen aus, damit auch für deren Ausbau. Daraus folge "eine sichere und dauerhaft bezahlbare Energieversorgung". Damit die günstigeren Preise für die Energieerzeugung auch bei den Verbrauchern und der Industrie ankommen, wollen die Sozialdemokraten das sogenannte Netzentgelt zur Finanzierung des Ausbaus der Stromübertragungsnetze mittelfristig senken und deckeln.

AfD

Die AfD lehnt in ihren "Kernforderungen zur Bundestagswahl " so ziemlich alles ab, was mit nachhaltiger Energieerzeugung zu tun hat: Die Partei will keine Förderprogramme mehr für Klimaschutz, aus der angeblich teuren Energiewende und aus der EU-Klimapolitik aussteigen und dafür wieder in die Nutzung der Kernenergie einsteigen und die Kohlekraftwerke erhalten. Das bedeutet wohl: keinen weiteren Ausbau der Windenergie.

Grüne

Die Grünen freuen sich in ihrem Wahlprogramm : "Wind und Sonne liefern so viel günstigen Strom wie nie zuvor." Folglich werben sie für einen weiteren Ausbau der Anlagen und Netze, da das nach ihrer Meinung zu günstigen Energiepreisen führt. Sie stellen für den Fall einer Regierungsbeteiligung in Aussicht, die Stromsteuer zu senken und die Netzentgelte für überregionale Stromleitungen zu übernehmen. Das entlaste eine Familie im Jahr um 400 Euro, schreiben sie.

FDP

Auch bei der Energieerzeugung setzt die FDP auf den Markt. EEG-Subventionen für neue Anlagen zur regenerativen Stromerzeugung müssten entfallen, da der Hauptteil der Stromproduktion bereits aus erneuerbaren Quellen komme. "Eine Vergütung am Markt würde gewährleisten, dass Photovoltaik- und Windkraftanlagen nur gebaut werden, wenn ausreichend Netze und Speicher vorhanden sind, um die Nutzung des produzierten Stroms sicherzustellen", schreiben die Liberalen in ihrem Wahlprogramm . Grundsätzlich sollten die Formen der Energieerzeugung erlaubt werden, die sich wirtschaftlich durchsetzen. Dazu könnten Fracking, Kernfusion oder neue Atomkraftwerke zählen. Die Stromsteuer will die FDP abschaffen, maßgeblich solle nur noch der CO2-Preis sein.

Linke

Die Linke macht sich grundsätzlich für den Ausbau der erneuerbaren Energien stark, da dieser langfristig die Preise für Strom und Wärme senke. Geringverdiener und Familien bräuchten jedoch schneller wirkende Maßnahmen. Daher fordert die Linke in ihrem Wahlprogramm sozial gestaffelte Energiepreise, einen vorübergehenden Energie-Soli für Reiche und ein Klimageld rückwirkend zum 1. Januar 2025. Die Energiewende vorantreiben sollen Windräder oder große Photovoltaikanlagen, für die Kommunen einen Bonus von 25.000 Euro pro Megawatt Leistung bekommen.

BSW

Der Klimawandel sei "eine ernsthafte Herausforderung" und erfordere "durchdachte Lösungen und keinen blinden Aktivismus", schreibt das Bündnis Sahra Wagenknecht in seinem Wahlprogramm . Mittel zum Klimaschutz sollten daher dort eingesetzt werden, wo sie die größtmögliche Wirkung erzielten und zugleich nicht das Leben der Menschen teurer machten. Die aktuelle Energiepolitik in Deutschland treibe jedoch die Preise und fördere das Risiko von Dunkelflauten. Besser sei eine Rückkehr zur Gasversorgung zu moderaten Kosten, weswegen die Bundesrepublik wieder mit Russland darüber verhandeln solle. Eine hundertprozentige Energieversorgung aus Erneuerbaren anzustreben, sei "Wunschdenken", so das BSW.