Hier finden Sie am Sonntag ab 18 Uhr die Ergebnisse der Auszählung der Bundestagswahl im Wahlkreis 181 (Frankfurt am Main I).

Veröffentlicht am 22.02.25 um 08:11 Uhr

Die rund 4,3 Millionen Wahlberechtigten in Hessen sind am 23. Februar zur Wahl des 21. Deutschen Bundestags aufgerufen. Hier finden Sie nach 18 Uhr den jeweiligen Auszählungsstand im Wahlkreis 181 und in Hessen.

Zur Bundestagswahl 2025 treten diese Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 181 (Frankfurt am Main I) an:





Armand Zorn (SPD), geb. 1988, Unternehmensberater

Yannick Schwander (CDU), geb. 1988, Pressesprecher

Deborah Düring (GRÜNE), geb. 1994, Sozialwissenschaftlerin

Frank Maiwald (FDP), geb. 1981, Volkswirt

Jörn Bauer (AfD), geb. 1974, Referent

Janine Wißler (Die Linke), geb. 1981, Mitglied des Deutschen Bundestages

Marcel Stilger (FREIE WÄHLER), geb. 1974, Angestellter

Maximilian Klöckner (Die PARTEI), geb. 1987, Stadtrat

Mariana Haramus (Volt), geb. 1981, Angestellte

Nuran Çakmaklı-Kraft (MLPD), geb. 1965, techn. Zeichnerin

Wahlkreis 181: Erststimmen bei der vorherigen Bundestagswahl

Der Kampf um das Direktmandat im Wahlkreis 181 (Frankfurt am Main I) wurde bei der letzten Bundestagswahl so entschieden: