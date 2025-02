Bundestagswahl 2025 in Hessen

Hier finden Sie am Sonntag ab 18 Uhr die Ergebnisse der Auszählung der Bundestagswahl im Wahlkreis 166 (Waldeck).

Veröffentlicht am 22.02.25 um 08:12 Uhr

Die rund 4,3 Millionen Wahlberechtigten in Hessen sind am 23. Februar zur Wahl des 21. Deutschen Bundestags aufgerufen. Hier finden Sie nach 18 Uhr den jeweiligen Auszählungsstand im Wahlkreis 166 und in Hessen.

Zur Bundestagswahl 2025 treten diese Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 166 (Waldeck) an:





Esther Dilcher (SPD), geb. 1965, Rechtanwältin, Notarin

Jan-Wilhelm Pohlmann (CDU), geb. 1986, Mitglied des Landtages

Ilka Deutschendorf (GRÜNE), geb. 1979, Dipl.-Landschaftsökologin

Jochen Rube (FDP), geb. 1984, Lehrer

Jan Nolte (AfD), geb. 1988, Mitglied des Deutschen Bundestages

Dr. Stefan Giebel (Die Linke), geb. 1976, Leiter des kriminologischen Dienstes

Michael Maiweg (FREIE WÄHLER), geb. 1972, selbständig

Wahlkreis 166: Erststimmen bei der vorherigen Bundestagswahl

Der Kampf um das Direktmandat im Wahlkreis 166 (Waldeck) wurde bei der letzten Bundestagswahl so entschieden: