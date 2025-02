Bundestagswahl 2025 in Hessen

Hier finden Sie am Sonntag nach 18 Uhr die Ergebnisse der Auszählung der Bundestagswahl für Niederdorfelden (Main-Kinzig-Kreis) im Wahlkreis 179.

Veröffentlicht am 22.02.25 um 07:58 Uhr

Die rund 4,3 Millionen Wahlberechtigten in Hessen sind am 23. Februar zur Wahl des 21. Deutschen Bundestags aufgerufen. Hier finden Sie nach 18 Uhr den jeweiligen Auszählungsstand in Niederdorfelden, dem Wahlkreis 179 und in Hessen.

Zur Bundestagswahl 2025 treten diese Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 179 (Hanau) an:





Jan Lennard Oehl (SPD), geb. 1993, MdB, Volkswirt

Pascal Reddig (CDU), geb. 1995, Rechtsanwalt

Mahwish Iftikhar (GRÜNE), geb. 1999, Politikwissenschaftlerin

Daniel Protzmann (FDP), geb. 1980, Dipl.-Informatiker

Dominik Asch (AfD), geb. 1996, Lagerist

Matthias Okon (Die Linke), geb. 1979, Erzieher

Heiko Becker (FREIE WÄHLER), geb. 1969, Unternehmer

Andrea Gittens (Volt), geb. 1966, selbständig

Niederdorfelden: Zweitstimmen bei der vorherigen Bundestagswahl

Bei der letzten Bundestagswahl verteilten sich die Zweitstimmen in Niederdorfelden wie folgt auf die Parteien: