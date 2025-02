Bundestagswahl 2025 in Hessen

Hier finden Sie am Sonntag nach 18 Uhr die Ergebnisse der Auszählung der Bundestagswahl für Nüsttal (Landkreis Fulda) im Wahlkreis 173.

Veröffentlicht am 22.02.25 um 08:05 Uhr

Die rund 4,3 Millionen Wahlberechtigten in Hessen sind am 23. Februar zur Wahl des 21. Deutschen Bundestags aufgerufen. Hier finden Sie nach 18 Uhr den jeweiligen Auszählungsstand in Nüsttal, dem Wahlkreis 173 und in Hessen.

Zur Bundestagswahl 2025 treten diese Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 173 (Fulda) an:





Christine Fischer (SPD), geb. 1969, kaufm. Angestellte

Michael Brand (CDU), geb. 1973, Mitglied des Deutschen Bundestages

Marie-Louise Puls (GRÜNE), geb. 1986, Ergotherapeutin

Philipp Kratzer (FDP), geb. 1992, Richter

Pierre Lamely (AfD), geb. 1981, akkr. parlam. Assistent im EU-Parlament

Steven Lorenz (Die Linke), geb. 2005, Student

Wilhelm Hartmann (FREIE WÄHLER), geb. 1973, Unternehmer

Sebastian Künemund (Die PARTEI), geb. 1977, Landschaftsgärtnermeister

Justin Auth (Volt), geb. 1993, Softwareentwickler

Michael Heilmann (BÜNDNIS DEUTSCHLAND), geb. 1959, Förster i. R.

Nüsttal: Zweitstimmen bei der vorherigen Bundestagswahl

Bei der letzten Bundestagswahl verteilten sich die Zweitstimmen in Nüsttal wie folgt auf die Parteien: